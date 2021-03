"Hotel Paradise 3": Nowa uczestniczka rozbiła jedną z najmocniejszych par! Kim jest piękna Sara?

Spokój uczestników trzeciej edycji "Hotelu Paradise" po raz kolejny został zakłócony. Krystian i Basia, Maurycy i Luiza, Krzysiek i Ola, Simon i Bibi, Marcin i Nathalia - choć te pięć par wydawało się być dobranych wręcz idealnie, okazuje się, że nowa uczestniczka zburzyła panujący porządek. Kiedy piękna Sara pojawiła się na Zanzibarze dosłownie wywołała efekt "wow" i zawróciła w głowie szczególnie jednemu z uczestników.

"Hotel Paradise 3": Nowa uczestniczka rozbiła kolejną parę!

Klaudia El Dursi miała dla uczestników kolejną niespodziankę, która zdecydowanie nie wszystkim przypadła do gustu. Kiedy panowie udali się na plażę, okazało się, że czeka tam na nich nowa uczestniczka - bardzo pewna siebie i zniewalająco piękna 27-letnia Sara.

Moja uroda przyciąga facetów, szczególnie Polaków, więc mam dość duże powodzenie, pewnie przez to, że jestem egzotyczna. Myślę, że największe wrażenie na mężczyznach robią moje kształty. Mam odstające pośladki, uwielbiam swoje dziarki, uwielbiam swoje oczy, uwielbiam ich kolor. Jak byłam mała, to zawsze chciałam tak wyglądać, więc wygrałam. Uważajcie, bo może późno przyszłam, ale wcale nie mam zamiaru wcześnie wychodzić - zapowiedziała.

Sara Prokopek pochodzi z Krakowa i choć z wykształcenia jestem dietetykiem klinicznym, od trzech lat latam w liniach lotniczych i pracuje jako stewardessa. Jej wielką pasją jest sport, a zwłaszcza bieganie. Do tego Sara może pochwalić się niezwykłą urodą i perfekcyjną figurą. Jak się okazuje, nowa uczestniczka jest bardzo kochliwa, niestety do tej pory lokowała swoje uczucia w nieodpowiednich mężczyznach. Jej ideał mężczyzny to wysoki, umięśniony, lekko opalony brunet z zarostem i tatuażami. Domyślacie się, z kim stworzyła nową parę?

Jak się okazuje, przy wyborze swojej pierwszej randki, Sara musiała zaufać intuicji. 27-latka jedynie na podstawie autoportretów narysowanych przez uczestników i serii krótkich pytań postawiła na Maurycego, który przecież jest w parze z Luizą! Choć ten okazywał swojej dotychczasowej partnerce spore zainteresowanie, nowa uczestniczka zdecydowanie zawróciła mu w głowie, i to aż za bardzo. Po udanej randce, podczas której jeździli na skuterze wodnym, Maurycy postanowił dokonać wymiany i teraz jego nową parą jest Sara! I choć nie ma on ani zarostu, ani tatuaży, Sara zdecydowanie poczuła do niego miętę.

Myślę, że się mu spodobałam. Po reakcji widzę, że jest uśmiech, jest to zainteresowanie - mówiła z przekonaniem.

Co z Luizą? Cóż, nowa uczestniczka zdecydowanie nie przypadła jej do gustu. "Ma taką aparycję i taki charakter mowy, jakby z góry na nas patrzyła" - oceniła ją krótko. W dodatku dziewczyna nie ukrywa, że jest jej dość przykro i już knuje z Olą, jak wyeliminować przeciwniczkę z gry! Choć Maurycy odwiedził swoją byłą parę tuż przed samym snem, wszystko wskazuje na to, że zdecydowanie gra na dwa fronty, bo gdy tylko wrócił do Sary, zaczął się niewinny flirt, a ta dwójka, choć dopiero się poznała, już zasnęła w czułych objęciach. W "Hotelu Paradise 3" znów poleją się łzy?

Maurycy na dobre zostawi Luizę dla Sary? Ostatnio fani spekulowali, że pierwszą parę połączyło coś więcej i są razem po programie! W "Hotelu Paradise" może jednak wydarzyć się wszystko.

Sara zdecydowanie przypadła Maurycemu do gustu, a ich znajomość bardzo szybko przechodzi w kolejne etapy. Już pierwszej nocy zasnęli w czułych objęciach.