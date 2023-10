W "Hotelu Paradise 3" najmocniejszą parą wydają się być Basia i Krystian. Od samego początku są sobie bardzo bliscy, ale niektórym widzom przeszkadzało to, że blondwłosa uczestniczka tak mocno osaczyła chłopaka i była o niego bardzo zazdrosna, znając go zaledwie kilka dni. Kiedy do show weszła Patrycja, nie brakowało rozpaczy i dram! Jak takie zachowanie ocenia zwyciężczyni pierwszej edycji show TVN 7, czyli Marietta Witkowska? Posłuchajcie naszej rozmowy!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiadomo, kto odpadł przez immunitet Krzyśka! Padły gorzkie słowa: "Wstyd mi, że byłam z nim w parze!"