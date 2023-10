Widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą narzekać na nudę. Za nami płomienne wyznania miłości, upojne chwile, wielkie powroty dawnych uczestników, czy eskalacja furii, w jaką tuż przed usunięciem z hotelu wpadł Kuba. By tego było, do atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze dołączyła pewna siebie rudowłosa piękność - Justyna, która poważnie namieszała w rajskim hotelu. I choć dziewczyna wprost podkreślała, że jej ekscentryczny wygląd nie zawsze przypada innym do gustu, to mieszkańcy luksusowej willi na Zanzibarze nie mogli powstrzymać się od kąśliwych komentarzy na temat jej aparycji. Również Luiza ostro oceniła nową koleżankę.

Jakieś duże czoło ma bardzo - przyznała w programie Luiza, gdy tylko zobaczyła Justynę.

Czy teraz Luiza żałuje, że tak powierzchownie oceniła nową uczestniczkę? Co teraz o niej myśli? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

