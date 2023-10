"Ta sukienka to istne szaleństwo" - ekscytuje się na swoim Instagramie Luiza Benzouaoua z 3. edycji programu "Hotelu Paradise". Wcale się jej nie dziwimy. Modowa maniaczka pokazała się swoim fanom w stylowej i kobiecej sukience, która idealnie sprawdzi się na nadchodzącego Sylwestra. Sami zobaczcie.

Luiza, którą mieliśmy okazję poznać w trzeciej edycji hitowego programu TVN-u, zdobyła sympatię widzów poprzez swoją szczerość oraz charyzmę. Po programie przysłowiowe pięć minut sławy skutecznie wykorzystała na budowanie swojej marki oraz rozwój mediów społecznościowych. Ulubienica widzów przez wielu fanów uznawana jest za wyrocznię mody. Wszystko przez to, że ta uwielbia pokazywać na swoim Instagramie zakupowe perełki. Ostatnio Luiza z "Hotelu Paradise" pokazała się w genialnym swetrze na zimę. Ten jest bardzo komfortowym wyborem na długie, mroźne wieczory. Uczestniczka show słynie jednak głównie z ultrakobiecych stylizacji. Nie tak dawno Luiza z "Hotelu Paradise" zaprezentowała obłędną, cekinową sukienkę - idealną na Święta Bożego Narodzenia! Teraz z kolei przyszła pora na jej propozycję na sylwestra.

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz wrócili do siebie?! Ten komentarz Nany mówi wszystko

Okazuje się, że uczestniczka "Hotelu Paradise" postawiła na wybór z Sinsay. Sukienka dostępna jest w sklepie w bardzo przystępnej cenie. Jej koszt to zaledwie 79,99 złotych! Luiza nie ukrywa, że obecnie to jej ulubiona sukienka, jaką ma w szafie:

Dobra dziewczyny, ta sukienka to istne szaleństwo! Niecałe 80 złotych, really? To aktualnie moja ulubiona sukienka w szafie! Idealna długość, kolor, krój. Wszystko na TAK! - relacjonowała z podekscytowaniem na swoim Instagramie.