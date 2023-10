Luiza z "Hotelu Paradise" w rozmowie z reporterką "Party.pl" skomentowała związek Basi i Krystiana. Czy Luiza utrzymuje kontakt z jedną z najpopularniejszych par z hitu TVN7? Jak ocenia relację Basi i Krystiana, którzy znów są razem w "Hotelu Paradise"?

Reklama

To właśnie Luiza jakiś czas temu rozbiła parę Basi i Krystiana i doprowadziła do tego, że piękna blondynka musiała pożegnać się z programem. Luiza mówiła wówczas, że według niej Krystian nie poświęca swojej partnerce zbyt wiele czasu. A co dziś mówi o ich związku?

Posłuchajcie, co powiedziała nam Luiza!

Zobacz także: Kuba z "Hotelu Paradise" tłumaczy się ze skandalicznego zachowania. Czym tłumaczy furię i zazdrość o Luizę?!

Reklama

Luiza skomentowała związek Basi i Krystiana. Czy im kibicuje?