Trzecia edycja "Hotelu Paradise" powoli dobiega końca, a my przyglądamy się bliżej relacjom pomiędzy uczestnikami randkowego show. Ogromne emocje budziła zażyłość Luizy i Krzysztofa. Ta dwójka przez wiele tygodni tworzyła parę i choć chłopakowi bardzo zależało na swojej telewizyjnej partnerce, ta wciąż dystansowała się od niego, co z czasem doprowadziło do licznych konfliktów, a w końcu rozpadu tego duetu. Czy pomimo tego ciemnowłosa piękność jest zazdrosna o Krzysztofa?

Luiza z "Hotelu Paradise" jest zazdrosna o relację Krzysztofa i Kornelii?

Gdy tylko Krzysztof i Kornelia sparowali się ze sobą, między nimi wyraźnie wyczuwało się chemię. Krzysztof zabiegał o nową partnerkę, a i ona odwzajemniała jego zaloty. Czy Luiza żałuje, że tak ostro potraktowała Krzysia? Czy jest zazdrosna o jego bliską relację z Kornelią?

W rozmowie z naszą reporterką Luiza zdradziła prawdę. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, jaki stosunek Luiza ma do Krzysztofa i Kornelii.

Mat. prasowe

Luiza w programie była bardzo zazdrosna o Kornelię. Nic dziwnego! Kornelia jest naprawdę piękna, a jaki ma styl!

Mat. prasowe