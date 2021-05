"Hotel Paradise 3": Kolejna para odpadła przed finałem. Bibi i Simon wyrzucili ich z programu!

Basia i Krystian, Kornelia i Krzysiek, Bibi i Simon, Sara i Maury, oraz Kara i Marcin - to właśnie te pięć par znalazło się w finałowym tygodniu trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Tym razem wygra prawdziwa miłość, czy jednak przyjacielski pakt? Jak się okazuje Klaudia El Dursi przygotowała dla uczestników zadanie, które rozłożyło na łopatki nawet największych faworytów widzów. Kto odpadł z "Hotelu Paradise 3" przed samym finałem? Simon i Bibi po raz kolejny musieli stanąć przed trudnym wyborem, a ich decyzja zszokowała fanów kontrowersyjnego show.

Finał "Hotelu Paradise 3": Która z par straciła szansę na wygraną?

Dzisiejsze rozgrywki w "Hotelu Paradise 3" z początku wydawały się bardzo niewinne. Kiedy Klaudia El Dursi po raz pierwszy zwołała uczestników na plażę, okazało się, że przygotowała dla nich test smaku, jednak był to jedynie rozruch do kolejnego, decydującego zadania, podczas którego na pary czekał już o wiele trudniejszy test, bo test znajomości siebie. Kto w ilu był związkach, jakie jest ulubione jedzenie partnerki, jej największa pasja, czy najlepsza przyjaciółka? Kto częściej przeprasza, spędza więcej czasu w łazience, czy jak nazywają się rodzice partnera i ile mają lat? Wyszło na to, że niektóre z pytań zdecydowanie przerosły oczekiwania uczestników, a ci, którzy poradzili sobie z nim najgorzej, mieli jeszcze dziś opuścić rajski hotel.

Kto zdobył najmniejszą ilość punktów? Nikogo nie powinno dziwić, że najlepszą znajomością swoich partnerów wykazali się Simon i Bibi, jednak ku zaskoczeniu fanów, tuż po nich znaleźli się Kara i Marcin, którzy spędzili ze sobą stosunkowo mało czasu. Bezpieczni byli również Krzysztof i Kornelia, którym również poszło całkiem nieźle. Ostatecznie, najmniejszą i taką samą ilość punktów zdobyli Maurycy i Sara oraz Krystian i Basia, co Klaudia El Dursi doskonale podsumowała.

Maurycy i Sara, mam wrażenie, że wy dużo ze sobą rozmawiacie, ale nie do końca się słuchacie. Natomiast Krystian i Basia, to jest chyba dokładnie tak jak wy mówicie, że jesteście jak takie typowe włoskie małżeństwo. Spieracie się naprawdę na wielu płaszczyznach. Znacie się, ale zawsze jedno musi postawić na swoim, co w naszym teście nie wyszło za dobrze.

Nagle prowadząca "Hotelu Paradise 3" oznajmiła, że decyzję o tym, kto opuści program będą musieli podjąć Bibi i Simon. Cóż, po raz kolejny wygrana w zadaniu okazała się niechlubną nagrodą. Kiedy faworyci widzów wrócili z narady, zaskoczyli fanów kontrowersyjnego show.

Kocham was wszystkich. Każdy z was zasługuje na to, żeby tutaj być i każdy z was dotarł tu dzielnie i fair. Ale my zdecydowaliśmy, że nie moglibyśmy tego zrobić Krystianowi i Basi. Sara i Maurycy, mamy nadzieję, że nie macie nam tego za złe - oznajmił Simon.

Wraz z jego słowami w "Hotelu Paradise 3" polały się łzy, a wielu nie mogło uwierzyć w to, że Simon i Bibi nie pozbyli się swoich największych rywali w walce o rozbicie Złotej Kuli! Tym bardziej, że pomiędzy Basią i Krystianem coraz częściej dochodzi do sporych nieporozumień.

Test kretyński. Wszystko ustawione po to, żeby decyzja spadła na Simona i Bib, żeby Baśka i Krystian mogli z nimi wygrać w finale Bibi i Szymon powinni wywalić Baśkę i Krystiana. Już Kornelia i Krzysiek więcej o sobie wiedzą. No porażka totalna - pisali rozżaleni internauci.

Sądzicie, że dokonali dobrego wyboru?

Maurycy i Sara okazali się jedną z dwóch par, które wiedzą o sobie najmniej. Ostateczne to Bibi i Simon podjęli decyzję o tym, że to właśnie oni tym razem opuszczą "Hotel Paradise 3". Choć uczestnicy nie mają im tego za złe, niektórzy dziwią się, że faworyci widzów zostawili w grze swoich największych rywali.

Czyżby Bibi i Simon aż tak bardzo byli pewni swojej wygranej? Simon przyznał, że nie wyobraża sobie, by odebrać Krystianowi i Basi taką szansę. Myślicie, że jeszcze pożałują swojego wyboru? To już nie pierwszy raz, kiedy ta dwójka musiała podjąć tak ważną dla wszystkich decyzję.

Krystian i Basia wciąż pozostają w grze, jednak od powrotu do Polski dzielił ich mały włos! Po dzisiejszym zadaniu postanowią w końcu pójść na kompromisy, czy nadal będą wdawać się w sprzeczki, byleby tylko postawić na swoim? Ta para budzi wśród widzów nie tylko coraz więcej kontrowersji, ale i wątpliwości.

Ogromnym zaskoczeniem okazali się Kornelia i Krzysztof. Choć tą dwójkę łączy jedynie przyjaźń i pakt, a widzowie nie dawali im szans, udało im się wejść do finałowego tygodnia i póki co ich pozycja wcale nie jest zagrożona. Mimo kilku potknięć na teście - i to zdecydowanie ze strony uczestniczki - okazało się, że znają się naprawdę dobrze!

Coraz więcej pytań budzi również relacja Kary i Marcina. Niektórzy z internautów uważają, że ta dwójka jest razem po programie! Jak widać, mimo tego że zdążyli spędzić ze sobą naprawdę mało czasu, są świetnymi słuchaczami, a test poszedł im naprawdę znakomicie. Czyżby Marcin jednak zmienił zdanie i zamiast poświęcać się sobie, chciał zbudować coś poważnego z drugą osobą?