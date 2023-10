Bibi, czyli Bogusia Brzezińska w ciągu kilku gorących tygodni w towarzystwie kamer na Zanzibarze stała się osobą publiczną, a po powrocie do Polski poznała już smak popularności. Ale nie ma się co dziwić. Razem z Simonem doszli do finału 3. edycji "Hotelu Paradise" i mieli sporo fanów. Bez wątpienia ma więc swoje pięć minut. Jak zamierza wykorzystać tę sławę? Co planuje dla siebie na przyszłość?

Jak wiadomo Bibi ma swój butik, ale jej prawdziwą pasją jest śpiewanie - zdradziła nam, że śpiewa od dziecka. Do tego studiuje, i to na jeszcze innym kierunku... Co wybierze dla siebie? Plany ma bardzo konkretne i zdradziła je w rozmowie z dziennikarką Party.pl! Zobaczcie, co zamierza Bogusia.