"Hotel Paradise" od zawsze skupiał uczestników, którzy marzyli nie tylko o miłości, ale także sławie! W końcu udział w programie przynosi szybką popularność, która odpowiednio wykorzystana może pomóc w rozkręceniu swojej kariery. Wystarczy wspomnieć Łukasza Książkiewicza, znanego w sieci jako Blondino Latino, który zbudował zdobył dużą popularność swoich utworów właśnie po wyjściu z "Hotelu Paradise". Marcin też miał takie plany, ale jak się okazuje oddał się innym obowiązkom. Kara zdradziła, że jego nowa praca nie jest związana z muzyką.

"Hotel Paradise 3" Kara ujawniła, czym zajmuje się Marcin

Marcin i Kara byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par 3. edycji miłosnego hitu TVN7. Ich miłość narodziła się na oczach widzów i niewielu wróżyło im wspólną przyszłość. Tymczasem Kara i Marcin "Hotelu Paradise" wciąż są szczęśliwą parą, są zakochani i planują wspólną przyszłość. Co ciekawe, choć do niedawna oboje byli bardzie aktywni w mediach społecznościowych, to od pewnego czasu Marcin nieco się z nich wycofał. Okazuje się, że powodem są liczne obowiązki zawodowe przystojniaka. Czy są związane z muzyką? Oj, zdecydowanie nie! Więcej na ten temat zdradziła nam Kara, sprawdźcie w powyższym wideo.

Kara i Marcin zakochali się w sobie w "Hotelu Paradise". Widzowie z oburzeniem obserwowali, jak po dwóch miesiącach związku z Natalią, Marcin w ciągu jednej nocy traci głowę dla Kary. Widzowie nie wierzyli więc w szczerość tego uczucia. Tymczasem zakochani wciąż są razem i mają wielkie plany na przyszłość!