Tego dnia w "Hotelu Paradise" nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Kiedy Dawid podarował Oli nagrodę i sądził, że tym uratuje swoją obecną partnerkę, nagle okazało się, że zrzucił na nią nie lada brzemię, bo to właśnie ona miała zadecydować o tym, która z uczestniczek trzeciej edycji kontrowersyjnego show, będzie musiała opuścić program. Nikt jednak nie zdawał sobie sprawy, jakie decyzje pociągnie za sobą jej ruch. Kiedy w końcu doszło do rajskiego rozdania, uczestnicy byli przerażeni.

"Hotel Paradise 3": Kto odpadł z programu? Ola podjęła decyzję

Choć do tej pory to Patrycja i Kornelia najbardziej bały się o swoją pozycję w "Hotelu Paradise 3", okazuje się, że nawet dziewczyny, które dobrały się w silne pary, niczego nie są pewne. Wiadomo, że jedna z nich zostanie wyeliminowana przez Olę, wiadomo też, że jest jedno ale, tylko jakie? Fani hitowego show TVN 7, jak i jego uczestnicy, zakładali wiele scenariuszy - czy Ola może wyeliminować tylko uczestniczkę, która nie jest singielką? A może to osoba, którą wytypuje, będzie mogła pociągnąć dalej za sznurki?

Tuż przed Rajskim Rozdaniem w mediach społecznościowych "Hotelu Paradise 3" dosłownie zawrzało. Do tej pory nikt nie miał wątpliwości, że najprawdopodobniej z programem pożegna się Patrycja, jednak coraz więcej więcej osób zaczęło podejrzewać, że Ola postanowi wyeliminować Basię lub Bibi, które są jednymi z najmocniejszych rywalek w straci o Złotą Kulę i główną wygraną. Kogo pożegnała Ola?

Decyzja wcale nie była taka łatwa do podjęcia. Ola z każdą z uczestniczek odbyła poważną rozmowę, a sama Basia określiła ją mianem "świetnego gracza". Do tego Rajska Wyrocznia również nie ułatwiła zadania. Ola musiała zadecydować, czy będą kierowały ją emocje i w "Hotelu Paradise 3" zostanie dziewczyna, która jest bliska jej sercu, czy ta, która jest najmniejszą rywalką.

Ja się tak stresuje, że aż mi niedobrze - powiedziała Kornelia, która najbardziej obawiała się odejścia z programu.

Kiedy doszło to najważniejszego momentu, uczestnicy nie byli w stanie powstrzymać emocji, decyzją Oli z programem pożegnała się Patrycja.

To była dla mnie bardzo ciężka decyzja. Na pewno sugerowałam się, kto jak się zachowywał od początku. Zrobiłam to, co podpowiadało mi serce - powiedziała Ola.

Tak obecnie wyglądają pary w "Hotelu Paradise" 3!

Basia stanęła za Krystianem

Luiza jest w parze z Sebastianem

Ola wybrała Dawida

Bibi jest w parze z Szymonem

Nathalia stanęła za Marcinem

Kornelia stanęła za Szymonem

Simon zdecydował, że zostaje przy Bibi, a to oznacza, że z programem musiała pożegnać się Kornelia. Mówiła to z wielkim trudem i łamiącym się głosem.

Ola przed podjęciem decyzji zdecydowała się porozmawiać ze wszystkimi dziewczynami. To miało jej ułatwić decyzję.

Wyrocznia wywołała wśród uczestników ogromny niepokój. To Rajskie rozdanie wywołało mnóstwo stresu!