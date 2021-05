"Hotel Paradise 3": Basia ostro o poprawkach urodowych Maurycego "jestem zażenowana"

Maurycy Sas-Uhrynowski wszedł do "Hotelu Paradise 3" z wielkim przytupem. Ciemnowłosy przystojniak o perfekcyjnie symetrycznych rysach twarzy, oliwkowej karnacji, nieskazitelnej cerze i subtelnie zarysowanych mięśniach szybko zyskał sympatię zarówno widzów, jak i pozostałych mieszkańców rajskiego hotelu, którzy okrzyknęli go "żywym Kenem". I gdy wydawać by się mogło, że Mauro również jest bardzo zadowolony ze swojej aparycji, nagle stało się coś nieoczekiwanego. Zaledwie kilkanaście godzin temu gwiazdor randkowego hitu TVN 7 z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę miłość i pieniądze poinformował, że poddał się operacji plastycznej. Maurycy z "Hotelu Pradise 3" zmienił owal swojej twarzy, decydując się na liftingujące nici. Zapowiedział również wydłużenie podbródka oraz zmniejszenie nosa. Jego zabieg postanowiła skomentować jedna z uczestniczek rajskiego hotelu - Basia Pędlowska. Tak ostrych słów nikt się po niej nie spodziewał!

Basia z "Hotelu Paradise 3" ostro o operacji plastycznej Maurycego

Choć obecnie na antenie TBN 7 możemy podziwiać finałowy tydzień 3. edycji "Hotelu Paradise", w którym o udział w wielkim finale i główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych walczą Maurycy i Sara, Basia i Krystian, Bibi i Simon, Kornelia i Krzysztof oraz Kara i Marcin, to zdjęcia do 3. sezonu randkowego show już dawno się zakończyły, a jego bohaterowie kilka miesięcy temu powrócili do Polski ze słonecznego Zanzibaru.

W tym czasie wielu z nich rozpoczęło karierę jako instagramowi influencerzy, którzy ochoczo chwalą się w sieci szczegółami swojego życia. I pomimo iż bohaterowie programu nie mogą zdradzać, jak potoczyły sie ich losy po zakończeniu "Hotelu Paradise", to chętnie relacjonują w mediach społecznościowych modowe inspiracje, wspomnienia z wakacji, szalone imprezy oraz urywki swojej codzienności. Jak się okazuje, nie tylko hotelowe piękności świetnie odnajdują się w roli celebrytek zupełnie nowego formatu. Również panowie chętnie dzielą się z fanami swoją prywatnością.

Zaledwie kilkanaście godzin temu na instagramowym profilu Maurycego pojawiła się relacja, która wprawiła jego fanów w osłupienie. Celebryta zapowiedział, że zamierza drastycznie zmienić swój wygląd.

Dzisiaj mam operację nosa, będziemy go zmniejszać, ale będziemy mieć tutaj nici chirurgiczne i też przedłużę sobie podbródek . Dobry pomysł, co? Trzymajcie kciuki – zapowiedział na InstaStories Maurycy.

W efekcie celebryta zdecydował się na nici liftingujące, dzięki którym wyraźnie zmienił owal swojej twarzy.

Operację plastyczną kolegi z programu postanowiła skomentować Basia Pędlowska. Choć dziewczyna uznawana jest za jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek "Hotelu Paradise 3", tym razem zawsze uśmiechnięta i przemiła blondynka nie szczędziła Maurycemu ostrych słów krytyki. Organizując instagramowe Q&A, jeden z internautów zapytał Basię, co sądzi o zabiegu Maurycego.

Co myślisz o wczorajszych trzech operacjach Maurycego? Masakra KEN!!! - napisał do Basi jeden z fanów.

Reakcja dziewczyny była natychmiastowa.

Choć lubię tego chłopaka, to jestem zażenowana tą całą sytuacją – zaczęła Basia. Nie kumam czegoś takiego, zwłaszcza, że dla mnie wygląda naprawdę bardzo dobrze. No jeżeli czuje się źle w swoim ciele, to ok, no ale bez przesady. Co to ma być?! - dodała.

Jak dotąd Maurycy nie odniósł się do ostrej krytyki Basi. Myślicie, że zareaguje na jej słowa? Przypominamy, że nie tylko Maurycy po powrocie z "Hotelu Paradise" poprawił swoją urodę. Również partnerujący Basi - Krystian skusił się na liftingujące nici. Z kolei Kornelia poprawiła nos oraz brodę, a także powiększyła swoje usta. Znana z zamiłowania do wyrazistego wizerunku Ola również nieco podrasowała swój wygląd. decydując się na poprawę brody, policzków, jak również nosa.

