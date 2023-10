Związek Dominiki i Bartka nie przetrwał próby czasu. Uczestnicy „Hotelu Paradise 2” ogłosili, że nie są razem, co w fanach wywołało wiele emocji. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły dotyczące ich relacji. Kiedy zaczęło się miedzy nimi psuć i jak wyglądał ich powrót ze słonecznego, pełnego miłosnych uniesień Bali? Jak się okazuje, kiedy jeszcze byli na wyspie, doszło do poważnej awantury. Jedna z imprez w „Hotelu Paradise” nie zakończyła się happy endem. Kiedy cała ekipa była na plaży, uczestnicy postanowili wybrać się do beach baru.

To była super sytuacja. Wtedy z Arturem troszeczkę się napiliśmy i wyjaśniliśmy sobie wszystko. To był moment, w którym zażegnaliśmy to wszystko. Nikt nie miał niecnych planów. Sytuacja mogła wyglądać dwuznacznie - tłumaczyła Dominika w rozmowie z naszą reporterką.

Jak zdradziła, nagle do akcji wkroczył Bartek, który zaczął wyzywać Artura, a Dominika została zaangażowana w całą sytuację! Co wydarzyło się w „Hotelu Paradise”? Na drugi dzień skłóceni uczestnicy byli zmuszeni spędzić długie godziny razem w samolocie. Kiedy wylądowali w Polsce, na oczach rodziców Dominiki doszło do bardzo poważnych scen. Co takiego przeważyło o losach ich dalszej relacji? Zobacz co takiego wyznała uczestniczka show w rozmowie z Party.pl.

Bartek i Dominika poinformowali o swoim rozstaniu. Jak się okazuje, tej dwójce nie była pisana miłość. Kiedy jeszcze byli na bali, pomiędzy Bartkiem a Arturem doszło do awantury.