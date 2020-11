"Hotel Paradise": Bartek skomentował zakończenie relacji z Dominiką! "Doszło między nami do sprzeczki"

Bartek i Dominika w "Hotelu Paradise" uchodzili za naprawdę idealnie zgraną i dobraną parę. Niestety, po zakończeniu programu nie udało im się stworzyć związku. Bartek na swoim Instagramowym profilu zamieścił obszerny wpis, w którym skomentował zakończenie relacji z Dominiką. Jak sprawa wygląda z jego perspektywy?

"Hotel Paradise": Bartek skomentował zakończenie relacji z Dominiką

Emocje po zakończeniu drugiej edycji "Hotelu Paradise" jeszcze nie opadły. Uczestnicy drugiego sezonu teraz mogą już śmiało komentować wszystko, co działo się w programie. To co najbardziej ciekawi fanów show, to oczywiście relacje uczestników po zakończeniu udziału w "Hotelu Paradise". Jak już wiadomo, związek jednej z najbardziej lubianych par, czyli Dominiki i Bartka, niestety nie przetrwał.

Ta wiadomość mocno zasmuciła fanów, którzy stale dopytywali, co wpłynęło na taką decyzję uczestników. Bartek na swoim instagramowym profilu postanowił skomentować całą sytuację. Jak czytamy na samym początku jego oświadczenia, jego związek z Dominiką zakończył się już na Bali.

Witajcie Kochani! Jak już wiecie, nie jestem z Dominiką...

Niestety, zanim zdążyłem Wam o tym napisać, te informacje zdążyły juz wypłynąć od innych....

Ponieważ otrzymuje wiele wiadomości z pytaniami, co tak naprawdę się stało, postanowiłem Wam wyjaśnić całą tę sytuację. Zacznę od tego, że wszystko co było pomiędzy mną a Dominiką zakończyło się od razu po zakończeniu programu.

Dominika jeszcze na Bali, po naszym odejściu z Hotelu Paradise, nie chciała ze mną przebywać. Nie miała dla mnie czasu, twierdziła, że chce odpocząć - napisał Bartek.

W dalszej części wpisu czytamy, że pomiędzy Dominiką i Bartkiem doszło do sprzeczki.

Doszło między nami do sprzeczki, po której zrozumiałem, że relacja która nas łączyła podczas programu już się zakończyła....

Niczego nie udawałem w programie i zależało mi na rozwijaniu tej relacji również po jego zakończeniu, ale nic na siłę. Przecież obydwie strony musiałyby chcieć...

Bartek w swoim oświadczeniu napisał również, że po powrocie do Polski wyjaśnił sobie wszystko z Dominiką. Z jego słów wynika jednak, że nie utrzymuje kontaktu z partnerką z "Hotelu Paradise".

Po powrocie do Polski wyjaśniliśmy sobie wszystko. Podczas trwania programu staraliśmy się działać razem i wspierać się po koleżeńsku, ale niestety to się obróciło przeciwko mnie. Nie chcę nikogo oczerniać, nie chcę żadnych kłótni i przepychanek w mediach społecznościowych (napisałem tylko prawdę). [...] Życzę Dominice jak najlepiej i nie mam do niej żadnych pretensji. Kontaktu przecież nie musimy utrzymywać.

Minęło już dużo czasu, każde z nas poszło w swoją stronę i powinno się teraz zająć swoim życiem, a nie roztrząsać dawne czasy😉😁

Całe oświadczenie Bartka możecie przeczytać poniżej. Żałujecie, że im się nie udało?

Z relacji Bartka wynika, że jego związek z Dominiką zakończył się już na Bali. Pomiędzy byłymi partnerami miało dojść do sprzeczki.