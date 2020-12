"Hotel Paradise 2": Ivan pokazał jak rozpieszcza Anię! Jego ukochana jest zachwycona

Ivan i Ania przez osiem miesięcy musieli ukrywać swoje uczucie. To wszystko z powodu emisji "Hotelu Paradise", w którym brali udział. Nie mogli zdradzić przedwcześnie, jak potoczyły się ich losy po powrocie z "rajskiej wyspy". Teraz z kolei nie żałują fanom smaczków ze swojego prywatnego życia. Zdradzili, że to właśnie Ania przeprowadziła się do ukochanego do Gdańska.

Jak wygląda ich codzienność? Zobaczcie, jak Ivan rozpieszcza swoją partnerkę na co dzień!

Jak wygląda relacja Ivana i Ani po programie "Hotel Paradise 2"?

Ania i Ivan są jedyną parą, która zdecydowała się na związek po zakończeniu drugiej edycji "Hotelu Paradise". O tym, że zdecydowali się na bycie razem poinformowali dopiero kilka dni po finale. Ich relacja budziła spore zainteresowanie widzów, ponieważ byli jednym z najbardziej stałych i zaangażowanych duetów.

O ile początkowo nikt nie miałby wątpliwości, co do tego, że będą razem, w końcu jawnie snuli plany na wspólną przyszłość, to pojawienie się Aty nieco skomplikowało ich relację. Ivan chwilowo zauroczył się w nowej uczestniczce, a Ania poczuła się zazdrosna i zdradzona. Na szczęście uczucie, które zrodziło się w programie przetrwało chwilowy kryzys, a decyzja o tymczasowym wspólnym zamieszkaniu zapadła już w samolocie do Polski! Ania zdecydowała, że kwarantannę spędzi u Ivana, dziś mieszkają już razem na poważnie. Coraz śmielej pokazują, jak spędzają czas wolny.

Okazuje się, że uczestnik jest doskonałym kucharzem i dba o kubki smakowej swojej wybranki:

Z Ivana rąk wszystko smakuje wyjątkowo - oceniła przygotowane przez Ivana burgery na Instastory

Wiedzieliście, że Ivan doskonale odnajduje się w kuchni? Takie małe gesty w domowym zaciszu są bezcenne!

Ivan z "Hotelu Paradise 2" rozpieszcza Anię swoimi kulinarnymi przepisami.

Miłość Ivana i Ani zrodziła się na planie "Hotelu Paradise 2". Uczestnicy od tamtej pory nieustannie pielęgnują swoje uczucie. Decyzję o wspólnym zamieszkaniu podjęli niemalże natychmiastowo.