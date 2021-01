Bartek z "Hotel Paradise 2" nie odpuszcza Dominice: " Kłamie w żywe oczy"! Ten wpis ją zdenerwuje

Rozpad związku Dominiki i Bartka z "Hotelu Paradise 2" był wielkim szokiem dla widzów programu. Internauci byli pewni, że będzie to jedyna para, której udział w show zakończy się prawdziwym uczuciem. Niestety stało się inaczej... Od razu po finale dało się odczuć, że ani Dominika ani Bartek nie pałają do siebie sympatią. Ich oschłe wpisy i wzajemne obarczanie się winą za rozpad związku bardzo zaskoczyło fanów. Wygląda na to, że Bartek ma za złe Dominice, że wypowiadała się na temat ich relacji w mediach, o czym świadczy jeden z jego najnowszych wpisów. Zobaczcie, co napisał!

"Hotel Paradise 2". Bartek nie odpuszcza Dominice

Bartek i Dominika w "Hotelu Paradise" nie mogli bez siebie żyć. Fani uwielbiali obserwować, jak rozwija się ich relacja. Chociaż Bartek został przywrócony do programu bardzo późno, to widzom wystarczyło, aby uwierzyć, że to co łączy go z Dominiką to uczucie, które przetrwa wiele. Niestety, stało się zupełnie inaczej, a wiadomość o tym, że ich związek zaczął się psuć jeszcze na Bali, bardzo zaskoczyła widzów.

Dominika i Bartek po rozstaniu nie pałali do siebie sympatią, a gorzkie słowa publikowali w mediach. Bartek nie ukrywał, że czuł się jakby został zmieszany z błotem przez partnerkę, z kolei Dominika utrzymywała, że ich rozstanie było ich obopólną decyzją i nikt nie został zraniony. W wywiadzie z Party.pl wyznała, że "bańka pękła po programie" i zaczęła widzieć inne zachowania Bartka, których wcześniej nie zauważała, a o których nie chce mówić. Określiła to jako "buractwo".

Bartek z kolei również nie szczędził krytyki Dominice. Ostatnio jedna z internautek zadała mu pytanie, dlaczego tak źle wypowiada się o Dominice i czy nie uważa, że powinna to być tylko ich sprawa, na co odpowiedział:

Uważam, że była to nasza sprawa ale kiedy Dominika porusza to w mediach już nie jest i jeszcze wszystko przekręca i kłamie w żywe oczy nas i samą siebie jak naprawdę było. Myślałem, że milczenie o tym wszystkim da mi spokój.

Myślicie, że Dominice i Bartkowi uda się ostatecznie dogadać? Ten komentarz może jej się nie spodobać...

Bartek atakuje Dominikę z "Hotelu Paradise". Zarzuca jej kłamstwa!

Myślicie, że jeszcze się dogadają?