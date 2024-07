Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków bezlitośni dla Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Prowadzący program "Gwiazdy na dywaniku" w najnowszym odcinku wyśmiali wygląd aktorki na rozdaniu Srebrnych Jabłek. Gwiazda w towarzystwie męża pojawiła się wówczas na imprezie jednego z magazynów w eleganckiej różowej sukience za kolano. Okazuje się, że to nie kreacja Żmudy -Trzebiatowskiej przyciągnęła uwagę Horodyńskiej i Jacykowa. Za co więc dostało się żonie Kamila Kuli? Modowi eksperci żartowali z jej... twarzy.

Co to za policzki w ogóle, wyglądają jakby ktoś oszalał i jej wpuścił litr hialuronu w każdy polik! Takie wysmażone jajka!- śmiał się Tomasz Jacyków.

Albo oliwą oblał. Kto to zrobił, kto to zrobił... Mam nadzieję, że jej się uda zmienić wizażystkę i to niebawem. Co do kreacji nie mam zarzutów, retro nastrój jest idealny dla Marty- mówiła w nieco łagodniejszym tonie Joanna Horodyńska.