Hejt na Izabellę Miko po pierwszym odcinku "Azja Express"! W środę wieczorem wyemitowano długo wyczekiwane show, które ma być hitem tej jesieni. Emocje były już od pierwszych minut odcinka, a widzowie pokochali Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana. Teksty gwiazdy już są cytowane i stały się przedmiotem memów. Wiele sensacji wzbudziła również Iza Miko, na której internauci nie zostawili suchej nitki.

Hejt na Izę Miko po Azja Express

Wszystko za sprawą jej kontrowersyjnej decyzji przy jednym z zadań. Wraz ze swoim partnerem telewizyjnym, Leszkiem Stankiem musieli wyciągąć z wody kosz pełen ryb, a następnie je sprzedać na targu. Aktorka zaczęła płakać i prosić, aby nie wykonywać tego zadania. Leszek Stanek przystał na to i ryby wypuścił do wody, przez co przegrali zadanie.

Drugą sytuacją była kłótnia o "złote klapki", które Iza spakowała do plecaka jako najpotrzebniejszą rzecz. Leszkowi Stankowi puściły nerwy, że dźwigał jej plecak, a w nim były dwie pary niepotrzebnych butów. Iza Miko zamiast się bronić, zaczęła płakać i krzyczeć, że wraca do domu.

Internautom nie spodobały się jej histerie, dlatego w komentarzach nie szczędzą jej krytyki. Po odcinku gwiazda na swoim profilu na Facebooku napisała:

Nasza klotnia z pierwszego odcinka. Jak to widze to znowu nie szlak trafia. Hahaha! Moje złote klapki były w tej samej małej torebce co moje ortopedyczna klapki i nawet nie wiedziałam że je zapakowałam do plecaka, ale Lenio nie pozwolil mi tego wytłumaczyć. Chyba każda kobieta wpada w atak paniki kiedy facet przychodzi i ogląda każdą jej rzecz w torebce i się z tego śmieje. Cały czas czuję że muszę się z tych złotych klapek tłumaczyć nawet dzisiaj-haha!

A co pojawiło się komentarzach?

Jak ktoś ma zamiar płakać i wpadać w histerię to lepiej zostać w domu i ustąpić miejsca silniejszym chociażby emocjonalnie. O matko jaka histeryczka I jeszcze te ryby ???? żenada płakać nad rybkami , a kompan bez jaj , bierzesz lala te ryby i zapie... a nie płacz małej dziewczynki a koleś poleciał na łezki , niski poziom

A Waszym zdaniem jak wypadła Iza?

Kłótnia Izy Miko i Leszka Stanko o "złote klapki"

Iza Miko wzbudziła wiele sensacji w "Azja Express"

Leszek Stanek poradził sobie jednak z histerią swojej partnerki w programie