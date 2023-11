3 z 3

Okazuje się również, że para przygotowuje się nie tylko do "Tańca z Gwiazdami", ale również do kolejnych mistrzostw w tańcu. Zobaczcie, co nam zdradził Jacek Jeschke!

Na początku listopada mamy mistrzostwa Europy w show. Chcieliśmy, żeby ta informacja dotarła do największej ilość publiczności, tym bardziej, że te zawody będą odbywać się w Warszawie- przyznał w rozmowie z Party.pl.

Trzymamy więc kciuki za sukces w programie Polsatu oraz na mistrzostwach!