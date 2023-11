Reklama

Tak jak myśleliśmy - Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, tancerze znani z "Tańca z Gwiazdami" są parą - i to nie tylko na parkiecie, ale i w życiu prywatnym. Tylko w rozmowie z Party.pl młody tancerz opowiada o tym, jak rodziła się ich miłość! Okazuje się, że Hania i Jacek, choć znają się od lat, zakochali się w sobie stosunkowo niedawno! A że spędzają ze sobą mnóstwo czasu, innej możliwości nie było, niż stworzyć związek - a tak przynajmniej twierdzi Jacek :) Zobaczcie, co jeszcze mówi o Hani! Kibicujecie im? Bo my bardzo!

fot. Michał Gromada / www.michalgromada.pl