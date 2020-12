Hania z "Hotelu Paradise" zrezygnowała ze swoich dużych ust! Pokazała efekt: "Od razu wyglądam młodziej"

Hania już na samym wejściu do "Hotelu Paradise 2" musiała zmierzyć się z niepochlebnymi komentarzami na temat swojego wyglądu. Jednak rudowłosa uczestniczka podkreślała, że nie przejmuje się opiniami innych i ma świadomość tego, że jej uroda może nie być w guście ogółu. Zawsze podkreślała, że w stu procentach akceptuje to jak wygląda, a fakt, że potrafi się wyróżnić uznaje za atut. W czasach, kiedy wiele popularnych influencerek robi coraz więcej zabiegów medycyny estetycznej... ona zdecydowała się zrezygnować ze swoich pełnych ust, które były dla niej charakterystyczne. Czy nie zobaczymy już Hani w tej wersji? Gwiazda TVN7 pokazała pierwsze zdjecia po zabiegu!

Hania postanowiła zmienić swój wizerunek? Uczestniczka "Hotelu Paradise 2" zaskoczyła wczoraj swoich fanów informacją, że rezygnuje ze swoich pełnych ust i wybiera się właśnie na zabieg hialuronidazy czyli tzw. rozpuszczania kwasu hialuronowego w ustach. Do tej pory fanom trudno było sobie wyobrazić, jak wyglądała Hania zanim zdecydowała się na ich powiększenie. Z instastory dowiedzieliśmy się, że pełny efekt powrotu do naturalnego kształtu będzie widoczny dopiero po dwóch zabiegach, ale już po pierwszym widoczne były efekty!

Dzień po pierwszym zabiegu uczestniczka "Hotelu Paradise" pokazała pierwsze efekty i przyznała, że już widać, powrót do naturalnego kształtu, który tak mocno ciekawi jej fanów. Przy okazji przyznała, że czuje się zupełnie odmieniona:

Hania z "Hotelu Paradise" od początku podkreśla jak bardzo ważna jest akceptacja siebie. Kilka miesięcy temu pokazała zdjęcia sugerujące, że przeszła operację nosa. Wielu internautów myślało, że uległa presji i krytycznym komentarzom na jego temat, jednak zdjęcia okazały się być tylko powodem do tego, aby zwrócić uwagę komentujących. Hania nigdy nie zdecydowała się na tak poważne zmiany w wyglądzie:

Pieprzę bycie piękną w czyimś mniemaniu, bo ja i tak za każdym razem uśmiecham się do siebie w lustrze. Chcecie, to dążcie sobie do nudnych ideałów i marnujcie osobę jaką jesteście. Ja nigdy nie podejmę się operacji nosa. Żydowskie nosy są super, jeśli ktoś ma na tyle wąskie horyzonty by akceptować tylko jeden kanon urodowy, to wiecie gdzie mam jego zdanie? - 👃(a jest duży, więc mieści wiele) - napisała wówczas na Instagramie