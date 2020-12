Dominika z "Hotelu Paradise 2" zrezygnowała z piercingu?! "Ładna się zrobiłaś, jak wyjęłaś kolczyki". Opowiedziała

Dominika Konował to jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek "Hotelu Paradise 2". W programie ogromne wrażenie na widzach zrobiły jej liczne tatuaże oraz zamiłowanie do piercingu. Ostry wizerunek dziewczyny mógł dawać mylne wrażenie odnośnie jej charakteru. Dominika okazała się jedną z najbardziej wrażliwych i sympatycznych mieszkanek rajskiego hotelu. Na ostatnich zdjęciach i nagraniach pokazanych na Instagramie, widzowie zauważyli, że wizerunek gwiazdy TVN 7 zelżał:

Czy Dominika nagle postanowiła zrezygnować z charakterystycznych i licznych kolczyków, które zdobiły jej twarz? Zobaczcie, co napisała.

Zobacz także: Dominika z "Hotelu Paradise" kilka lat temu szokowała wyglądem: "Wyglądałam jak z kosmosu, jak Manson"

Dominika z "Hotelu Paradise 2" początkowo zszokowała widzów swoim ostrym wizerunkiem pełnym tatuaży oraz piercingu. Niedawno jednak przyznała, że jej aktualny wygląd to dużo łagodniejsza wersja wizerunku, który prezentowała jeszcze kilka lat wcześniej.

Do tej pory uczestniczka drugiego sezonu "Hotelu Paradise 2" zapewniała, że uwielbia swoje kolczyki i nie planuje się zmieniać. Jednak na ostatnich zdjęciach, jakie pojawiają się w sieci, jej look jest zdecydowanie łagodniejszy. Czy postanowiła zrezygnować z licznych kolczyków?

Liczne komentarze zdziwiły jednak Dominikę, ponieważ w rzeczywistości nie zrezygnowała z ani jednego kolczyka:

Hahah jak to? Ale ja mam kolczyki! Chyba już się przyzwyczailiście, skoro ich nie widzicie - odpisywała rozbawiona - Jak mam makijaż to one się wręcz wtapiają, więc myślę, że dlatego ich nie widać (...)