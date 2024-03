Nowa edycja miłosnego hitu Polsatu nie przestaje wzbudzać coraz większych emocji. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiły się też szokujące pogłoski na temat rzekomej kontrowersyjnej przeszłości Dana, po których internauci zaczęli się nawet domagać usunięcia mężczyzny z programu. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy samą prowadzącą Karolinę Gilon. Teraz wszystko stało się jasne.

Dziewiąta edycja "Love Island" nie przestaje zaskakiwać. Uczestnicy dostarczają widzom mnóstwo emocji, a ostatnio głośno jest na temat Dana. W mediach społecznościowych internauci zaczęli komentować, że Dan miał dopuścić się w przeszłości szokującego zachowania wobec swojej byłej partnerki. Produkcja postanowiła natychmiast zareagować na zarzuty fanów i udostępniła oficjalny komunikat, w którym wyjaśniła, że oskarżenia nie mogą opierać się wyłącznie na słowach internautów i że sprawa jest w trakcie wyjaśniania. W rozmowie z Party.pl nasza reporterka postanowiła zapytać o tę sytuację również prowadzącą Karolinę Gilon:

Na ten moment dostaliśmy taką informację o Danie w komentarzach i gdybyśmy my jako produkcja, osoby pracujące przy programie od razu usuwali takiego uczestnika z programu, byłoby to bardzo nieprofesjonalne z naszej strony, dlatego my skrupulatnie to wszystko sprawdzamy. Sprawdzamy, czy te informacje są prawdziwe, bo jak wiemy w internecie każdy może napisać wszystko

— powiedziała Karolina Gilon.