Nowe edycje "Tańca z gwiazdami" i "Love Island" trwają w najlepsze, ale dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że w tym drugim show zobaczymy ulubieńca widzów z tanecznego formatu! "To, co się wydarzyło, to musicie obejrzeć" - podkreśla.

Reklama

Z "Tańca z gwiazdami" do "Love Island"!

Za nami trzeci odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym jak zawsze, jurorzy bacznym okiem przyglądali się choreografiom par. Jednym ze zdecydowanie łagodniejszych sędziów jest Rafał Maserak, który za stołem jurorskim zasiada dopiero od obecnej edycji. Co ciekawe, właśnie się dowiedzieliśmy, że zobaczymy go w jeszcze innym show!

Rafał Maserak Fot. Piotr Molecki/East News,

Jak podaje Pomponik, kilka dni temu tancerz wyruszył na nagrania "Love Island". Jego wizyta miała być niespodzianką dla uczestników, ale co dokładnie tam robił? Póki co nie zdradza szczegółów, jednak jak możemy się domyślać, najpewniej mogło mieć to coś wspólnego z tańcem. Jakie wrażenie zrobiła na nim "Wyspa miłości"?

Szaleństwo. Tam naprawdę dzieją się takie rzeczy, że to trzeba oglądać. Tyle jest materiału, że ja nie wiem, co oni wybiorą. Ale było fantastycznie. Przede wszystkim pogoda była super i panowie, którzy myśleli, że... jestem tancerką, a byłem tancerzem - wyznał w rozmowie z Pomponikiem.

Rafał Maserak przyznaje, że działo się tam naprawdę sporo i emocji z pewnością nie zabraknie.

Starałem się dać im taką fajną energię i wydaje mi się, że im przekazałem, ale to, co się wydarzyło, to musicie obejrzeć

Czekacie na odcinek z jego udziałem?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Kto odpadł w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Z programem pożegnała się kolejna para. Relacja na żywo

Rafał Maserak Jacek Kurnikowski/AKPA