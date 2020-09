Gwiazdor "Love Island" w "Ninja Warrior Polska"! Kogo jeszcze zobaczymy w 1. odcinku?

Przed nami pierwszy odcinek drugiej serii walecznego show Polsatu „Ninja Warrior Polska” (zobaczymy go już dziś o 20:05)! Kto tym razem stanie na torze? Wśród uczestników trzy znane nazwiska! Poznajcie ich!

Franek Rumak z "Love Island" w "Ninja Warrior Polska"

W pierwszym odcinku „Ninja Warrior Polska” (które tym razem poprowadzi Karolina Gilon) zobaczymy m.in. Łukasza Kadziewicza, znanego siatkarza:

Całe życie słyszałem, że czegoś nie mogę, do czegoś się nie nadaję, bo jestem za wysoki lub mam nieodpowiedni charakter – wspomina siatkarz. - A jak tak słyszę, to robię wszystko, by pojawić się właśnie w takich miejscach i spróbować swoich sił. Najpierw był udział w „Tańcu z gwiazdami”, a teraz przyszła pora na pobieganie w roli ninja. W życiu chodzi o zabawę, a ja lubię się dobrze bawić! Jak oceniam swoje szanse? Jak ma się 206 cm wzrostu, prawie każdy sport można uznać za ekstremalny – także udział w „Ninja Warrior Polska”.

W programie swoich sił spróbuje również Franek Rumak, znany wszystkim z „Love Island”!

Chcę sprawdzić, na ile jestem ninja – mówi z uśmiechem Franek Rumak. – Wyznaję zasadę, że nieważne ile razy się upada, ważne ile razy się wstaje. Jestem tu po to, aby się sprawdzić i dobrze bawić. Mam swoje typy co do potencjalnych zwycięzców. Obserwuję kilku gości na Instagramie, którzy nieźle wymiatają.

Wśród faworytów 1. odcinka znajduje się Jakub Zawistowski, czyli last man standing z 1. sezonu „Ninja Warrior Polska”.

– Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany. Ale jak dobrze – to okaże się na torze. Przez cały rok trenowałem na torach podobnych jak ten w programie. Niestety kilka tygodni przed startem naderwałem mięsień czworoboczny, dlatego miałem przerwę w treningach. Na torze chcę skupić się na przeszkodach. Wyłączę niepotrzebne myślenie. To, co piękne jest w programie, to że jako uczestnicy nie rywalizujemy między sobą. Naszym przeciwnikiem jest tor i my sami, nasze słabości czy dekoncentracja.

"Ninja Warrior Polska” na antenie Polsatu w każdy wtorek o godz. 20:05 od 1 września 2020 roku! Szykują się ogromne emocje!