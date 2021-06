Gwiazda "Projektu Lady" jest w ciąży! Pokazała urocze zdjęcie ciążowego brzuszka 

Liubov Miruk na początku maja po raz pierwszy została mamą. Po przygodzie z programem " Projekt Lady " kobieta faktycznie zmieniła swoje dotychczasowe życie i dwa lata temu znalazła miłość, wyszła za mąż i obecnie jest szczęśliwą młodą mamą. W ostatnim czasie niestety Liubov Miruk musiała zmierzyć się z dramatycznymi problemami zdrowotnymi, które ostatecznie zakończyły się na stole operacyjnym. Droga do zdiagnozowania problemu była jednak długa i trudna, o czym szczegółowo poinformowała zwyciężczyni 4. edycji programu "Projekt Lady". Liubov Miruk ostro ocenia pracę medyków w dobie pandemii! Finalistka "Projekt Lady" w szpitalu po porodzie! Liubov Miruk 11 maja po raz pierwszy została mamą, jednak pierwszy miesiąc życia jej synka rozegrał się z dramatem młodej mamy w tle. Okazuje się, że kobieta w pełni nie mogła się spełniać jako mama, bo miała poważne dolegliwości zdrowotne, które początkowo były ignorowane. Potem pojawiły się podejrzenia Covid-19, ale test na obecność wirusa wyszedł negatywnie. Jak zauważyliście po porodzie jest mnie tutaj coraz mniej. Wynikało to z tego że źle się czułam, a do tego jeszcze musiałam jakoś funkcjonować bo mam małe dziecko które karmie piersią. Od dłuższego czasu miałam bardzo silny ból w klatce oraz piersi, tak naprawdę nikt mi nie mógł powiedzieć z czego to jest... częste teleporady, wizyty u lekarza rodzinnego, prześwietlenie klatki piersiowej, wizyty na całodobówce oraz SOR, przyjazd karetki do domu, bo jeżeli boli coś w klatce i jest gorączka to od razu covid. - napisała Liubov Miruk, zwyciężczyni Projekt Lady. Na tym jednak nie koniec! Bóle w klatce piersiowej były bardzo silne i kobieta zdecydowała się szukać pomocy na własną rękę. Zrobiła USG i pojechała z nim...