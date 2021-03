Ilona Janyst znana z roli Anety w serialu "M jak miłość" zdecydowała się na odważną metamorfozę. Aktorka postanowiła celebrować Dzień Kobiet na swój sposób i zrobiła coś dla siebie. Gwiazda hitu TVP postawiła na ostre cięcie! W tak krótkich włosach Ilona Janyst zaprezentowała się po raz pierwszy...

Ilona Janyst postawiła na ostre cięcie

Ilona Janyst zdecydowała się na skrócenie włosów. Do tej pory widzowie "M jak miłość" zapamiętali aktorkę jako piękną lekarkę z długimi włosami, a teraz serialowa Aneta już niebawem zaprezentuje się w nowej fryzurze. Wśród aktorów zmiany wizerunku są bardzo rzadkie w związku z tym, że zazwyczaj w ich kontraktach pojawiają się zapisy o konsultowaniu każdej zmiany w wyglądzie z produkcją serialu.

W nowej fryzurze Ilona Janyst wygląda zupełnie inaczej i trzeba przyznać, że to zmiana zdecydowanie na plus. Wygląda na to, że z nowego wizerunku jest zadowolona sama gwiazda, która pod zdjęciem z salonu fryzjerskiego napisała:

Celebracja kobiecości poprzez cięcie. Każdy sposób dobry! I powód. Celebrujmy się, Dziewczyny! 👩🏾‍🦱👱🏻‍♀️👩🏾‍🦳🧑🏼‍🦰👩🏻‍🦰👩🏻👧🏻👱🏼 - napisała na Instagramie Ilona Janyst.

Fani aktorki są zachwyceni odmienioną fryzurą gwiazdy i komplementują jej nowy wygląd. Nowy look Ilony Janyst skomentowała też Hanna Śleszyńska, która gra w "M jak miłość" matkę serialowej Anety. Obie aktorki żartują, że teraz mają podobne fryzury!

Pięknie wyglądasz!💪🏽😍 Piękna fryzura U każdej kobiety nadchodzi moment tej wielkiej zmiany 😊 wygląda Pani zjawiskowo 😍

Tylko spójrzcie na nową fryzurę Ilony Janyst. Do twarzy jej z krótszymi włosami?

Ilona Janyst do tej pory nosiła długie włosy z grzywką.