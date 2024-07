Już dziś wielki finał "Rolnik szuka żony 3". Dowiemy się, które pary zdecydowały się kontynuować znajomość poza kamerami, a które zerwały wraz z wyjazdem z ich domów ekipy telewizyjnej. Grzesiek z "Rolnik szuka żony 2" w swoim nowym wpisie postanowił nawiązać do dzisiejszego finału. Grzesiek pokazał na Facebooku zdjęcie, na którym widzimy go składającego łóżeczko dla dziecka. Nie jest tajemnicą, że żona rolnika Ania, którą Grzesiek poznał w programie i poprosił o rękę zaraz po zakończeniu show, spodziewa się dziecka. Para jeszcze w tym roku ma powitać na świecie syna Jana. Kiedy dokładnie? Tego nie zdradzili, ale wszystko wskazuje na to, że do porodu dojdzie już niebawem, ponieważ Grzesiek napisał na Facebooku: "Nasze przygotowania do wielkiego finału ;-) (nie zobaczysz tego w telewizji)". Pod wpisem Grzegorza pojawiło się od razu wiele serdecznych komentarzy:

Cudowne chwile dopiero przed Wami :-) :-)szczesliwego rozwiazania i duzo przespanych nocy Bądź dobrym ojcem i zawsze miej dla niego czas i dobre słowo... Dużo szczęścia Wam życzę Piękne! To będzie najcudowniejszy prezent na święta i ogólnie w całym życiu! Szczęśliwego rozwiązania!

Przypominamy, że Grzesiek i Ania pobrali się w kwietniu tego roku, zaledwie po kilku miesiącach znajomości. W przypadku Grzegorza to była miłość od pierwszego wejrzenia - od razu spodobała mu się Ania i szybko odrzucił pozostałe kandydatki do jego serca, które zgłosiły się do show TVP. Ania długo trzymała dystans, ale gdy program zakończył się, dziewczyna zdecydowała się na związek z Grześkiem. Szybko zamieszkała w jego domu na wsi, wspólnie przeprowadzili remont, założyli bloga, a następnie wzięli ślub. Teraz oczekują przyjścia na świat ich pierwszego dziecka! Gratulujemy!

ZOBACZ: Grzesiek z "Rolnik szuka żony" rozmawia z... brzuchem ciężarnej Ani! "Janie, czy ci się podobało?" To trzeba zobaczyć!

Grzesiek pokazał, jak składa łóżeczko dla syna

Grzesiek i Ania już wkrótce zostaną rodzicami

Para zdecydowała, że ich syn otrzyma imię Jan