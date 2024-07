Grzegorz Hyży pierwszym trenerem "The Voice of Kids".

Grzegorz Hyży trenerem w "The Voice of Kids", informuje "Fakt". Piosenkarz otrzymał propozycję pracy w nowym talent show TVP2. To pierwsze nazwisko, które poznajemy w kontekście nowego programu. Grzegorz Hyży będzie miał okazję, by sprawdzić się w roli trenera utalentowanych muzycznie dzieci.

Grzegorz Hyży został wybrany do roli trenera "The Voice of Kids" ze względu na m.in. swój dobry kontakt z dziećmi. Sam jest ojcem bliźniąt, które są owocem związku z poprzednią żoną muzyka, Mają Hyży. Gwiazdor miał już okazję sprawdzić się jako juror w innym talent show z udziałem dzieci, a mianowicie w programie "Mali Giganci", który był emitowany przez TVN.

Już w „Małych gigantach” udowodnił, że ma świetny kontakt z dziećmi. Poza tym jego piosenki są na topie. Świetnie wpasował się więc w nurt świeżości, na którym zależało producentom show - czytamy w tabloidzie.

Serdecznie gratulujemy! Zdjęcia do premierowej produkcji "The Voice of Kids" mają powstawać już w sierpniu. Pierwszy odcinek show zobaczymy w TVP 2 zimą 2018 roku". "The Voice of Kids" to dziecięcy odpowiednik popularnego talent show "The Voice of Poland". W programie wystąpią utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Piosenkarz miał okazję sprawdzić się już w "Małych Gigantach".