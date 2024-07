Grażyna Torbicka przejdzie do stacji TVN? Nie jest tajemnicą, że po odejściu z TVP w atmosferze skandalu, wiele stacji walczyło o to, żeby sprowadzić do siebie znaną dziennikarkę. Jej atuty to nie tylko rozpoznawalna twarz, ale przede wszystkim duże doświadczenie i obycie przed kamerą. Nic więc dziwnego, że do walki o Grażynę Torbicką stanął TVN.

Grażyna Torbicka przejdzie do TVN-u?

Dyrektor programowy stacji TVN, Edward Miszczak zdobył u dziennikarki duży plus, gdy w ostatniej chwili zgodził się, żeby stacja TVN objęła patronat nad festiwalem "Dwa brzegi", który od lat organizuje dziennikarka. TVP w ostatniej chwili wycofało się z patronatu, przez co dziennikarka straciła sponsorów, ale TVN uratował sytuację. Edward Miszczak zresztą nawet na ostatniej konferencji TVN nie ukrywał, że walczy o Torbicką.

Trwają rozmowy, ale bez presji i ciśnienia. Poprosiła, żebyśmy jej pomogli w festiwalu "Dwa brzegi". Dlaczego nie? Ja kocham festiwale, więc bez problemu to się wydarzyło. Jesteśmy tam mile widziani. A co do wspólnej pracy to jeszcze czas pokaże - powiedział Miszczak w rozmowie z Faktem.

Teraz w sprawie transferu głos zabrała sama zainteresowana. Okazuje się, że Grażyna Torbicka wcale nie tęskni za telewizją.

Nie brakuje mi telewizji, ponieważ stale w niej jakoś jestem. Może przyjdzie jakiś kryzys później. Na razie jest tylko wielkie piękno. Moim celem nie było pokazywanie się, tylko robienie programów, rzetelna praca dziennikarska. Dlatego te słowa są w pełni prawdziwe. Napędzała mnie praca dziennikarska, telewizyjna, która wymaga pełnej koncentracji. Wymaga też stałego wyszukiwania tematów, stałego doskonalenia się, chociaż kryje w sobie ogromne pułapki w postaci powierzchowności - powiedziała Torbicka w wywiadzie dla TVN24.

Czekamy zatem na moment, gdy Grażyna Torbicka zatęskni za telewizją ;-) Bo my już za nią tęsknimy. A Wy?

Czy Grażyna Torbicka przejdzie do TVN-u?

Gwiazda prowadzi rozmowy z dyrektorem programowym TVN - Edwardem Miszczakiem

Czekacie na jej powrót do tv?

