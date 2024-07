Gościem show Projekt Lady będzie Mikołaj Rey! W najbliższym odcinku będzie on uczył dziewczęta sztuki kulinarnej. Wszystkie dziewczyny z programu wpatrzone będą w niego jak w obrazek. Zachwycone i słuchające każdego słowa. Najbardziej zauroczona będzie Patrycja Karczewska. Potem Patrycja spotka swojego chłopaka i będzie się bała, że popełni jakiś błąd przy stole. Przez co cały czas będzie go strofować.

Musi się zmienić, tak jak ja - zapowiedziała Patrycja z Projektu Lady.

Zobaczcie fragmenty poniedziałkowego odcinka o 20.55 w TVN.

Patrycja rozpływa się nad Mikołajem Reyem.