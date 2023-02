"Górale": pogrzeb Stanisława Rzepki. Bohatera show Polsatu żegnały tłumy

Pan Stanisław, tata Marcina z "Chłopaków do wzięcia" walczy o życie! Media informują, że znajomy Marcina opublikował w sieci wpis, w którym poinformował o dramacie jego taty. Smutne wiadomości potwierdził również sam Marcin, który zdradził, że jego ojciec trafił do szpitala. Bliscy pana Stanisława proszą o modlitwę i przyznają, że stan mężczyzny jest krytyczny. Tata Marcina z "Chłopaków do wzięcia" w szpitalu Program "Chłopaki do wzięcia" już od kilku lat jest prawdziwym hitem Polsatu. W programie widzowie mogą śledzić, jak m.in. Marcin szuka swojej drugiej połówki. Marcinowi mocno kibicuje jego tata, który również pokazywał się w "Chłopakach do wzięcia". Niestety, teraz okazuje się, że Pan Stanisław przebywa w szpitalu, a jego stan jest krytyczny. Kochani potrzebujemy teraz od was wsparcia!!!!! W tym poście nie ma miejsca na hejt czy heheszki... Tata Marcina przebywa teraz w stanie krytycznym w szpitalu Covidowym. Jest podłączony do respiratora. Jedyne co teraz nam zostaje to modlitwa, bo stan naprawdę jest krytyczny. Prosimy o wsparcie wszystkie dobre dusze, które tutaj są. Następne dwie doby będą rozstrzygające - poinformował znajomy Marcina. Dramatyczne informacje potwierdził również syn pana Stanisława. Jest podłączony do respiratora już 13 dobę. Walczy o życie 21 dni w szpitalu na OIOM- zdradził Marcin. Mamy nadzieję, że pan Stanisław wyzdrowieje i wkrótce wróci do domu! Zobacz także: Nie żyje kolejny uczestnik programu "Chłopaki do wzięcia". Wzruszające pożegnanie bliskich Pan Stanisław, tata Marcina z "Chłopaków do wzięcia" walczy o życie w szpitalu.