Jak mieszka Agnieszka Kotońska? Tych wnętrz nigdy nie widzieliście w "Gogglebox. Przed telewizorem"!

Choć widzowie "Gogglebox. Przed telewizorem", mogą myśleć, że doskonale wiedzą jak wygląda mieszkanie Agnieszki Kotońskiej, nawet najwierniejsi fani nie znają jego najskrytszych zakamarków. Uczestniczka, która jest prawdziwą królową programu i równie szybko podbiła media społecznościowe, to właśnie na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją już prawie 300 tysięcy internautów, pokazuje wnętrza domu, do których nigdy nie dotarła kamera. Wygląda na to, że od początków telewizyjnego show, nie tylko Agnieszka Kotońska przeszła metamorfozę.

Zobacz także: Jak mieszka Magda Narożna? Gwiazda "Pięknych i Młodych" pokazała swoją willę w lesie

Tak mieszka Agnieszka Kotońska! Kryształowy żyrandol, kamienne podłogi i zielony ogród

Agnieszka Kotońska to ulubienica widzów "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowa uczestniczka programu, od początku show przeszła niezwykłą metamorfozę, czym zainspirowała tysiące kobiet. Jak się okazuje, zupełnie inaczej wygląda też jej cztery kąty. Agnieszka Kotońska mieszka w piętrowym domu w Chodzieży - mieście położonym niedaleko Piły, a jego wnętrza, jak i otoczenie, nie raz zrobiły na fanach kobiety spore wrażenie. Sami zobaczcie!

Podczas "Gogglebox. Przed telewizorem", możemy zobaczyć część wypoczynkową domu Agnieszki Kotońskiej. Szare i ceglane ściany, idealnie pasująca do nich duża, szara narożna kanapa niski stolik i białe meble - choć wydaje się dość minimalistycznie, reszcie mieszkania od minimalizmu zdecydowanie daleko.

Jak się okazuje, salon Agnieszki Kotońskiej przeszedł ogromną metamorfozę. Widać, że na przestrzeni lat styl gwiazdy TTV zdecydowanie uległ zmianie. Jeszcze sześć lat temu na marmurowych płytkach stały ciemne fotele, a w oknach wisiały białe firanki. Dziś nie ma już po nich ani śladu.

Ciemne meble zniknęły na dobre, ustępując jasnym szafom i różowemu fotelowi, który zdecydowanie jest tronem Agnieszki Kotońskiej. Gwiazda TTV zdradziła, że uwielbia zasiadać w nim z dobrą lekturą w ręku, co jest dla niej największym relaksem. Dodatkowo w oknach zamiast białych firanek, pojawiły się ciemne, ciężkie i bardzo stylowe zasłony. Różowe lustro, które stanęło w kącie zdecydowanie oddaje charakter pani domu.

W salonie pojawił się również pasujący do zasłon granatowy podnóżek i stylowy biało-czarny dywan. Nie brakuje tu również kwiatów, których najwidoczniej Agnieszka Kotońska jest prawdziwą fanką. Na meblach możemy dostrzec też masę rodzinnych zdjęć, które zdecydowanie sprawiają, że wnętrze staje się jeszcze bardziej przytulne.

Jak widać róż, szarość i wszelkie odcienie niebieskiego to zdecydowanie ulubione kolory Agnieszki Kotońskiej, które dominują we wnętrzach jej domu.

Ukochanego niebieskiego nie brakuje również w kuchni, gdzie został wykorzystany w takich elementach jak płytki oraz szafki. Widać, że Agnieszka Kotońska to prawdziwa pani domu. W kuchni nie brakuje świeżych ziół i przyborów, które mają ułatwić gotowanie. Sądzicie, że to jej kolejna pasja? Widać, że to pomieszczenie tętni życiem!

W domu gwiazdy TTV nie brakuje również drewna. W jednym z pomieszczeń możemy dostrzec zupełnie inny styl. Skórzany fotel na pięknych nóżkach, ogromne lustro w ciemnej drewnianej ramie, mała komódka, na której stoi telefon sprzed lat... Jak wam się podoba to pomieszczenie?

Agnieszka Kotońska może pochwalić się również pięknym ogrodem. Nie brak w nim zieleni i wysokich drzew, które z pewnością dodają uroku bez względu na panującą porę roku. Latem wypoczynek w takim miejscu musi być naprawdę wyjątkowy.