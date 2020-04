Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała jak wielką przeszła metamorfozę! "Słyszałam: na panią nie ma rozmiarów"

Agnieszka Kotońska zmieniła się nie do poznania! Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" schudła ponad 30 kg i wygląda jak zupełnie inna osoba. Ostatnio na Instagramie Agnieszki pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć jak wielką zmianę przeszła. Od różu na głowie po elegancką kobietę! Zobaczcie sami!

Agnieszka Kotońska to jedna z najbardziej lubianych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Jak wiadomo bohaterka hitu TTV postanowiła jakiś czas temu kompletnie odmienić swoje życie. Przeszła na zdrową dietę i zaczęła uprawiać sport. Dzięki temu teraz może pochwalić się nienaganną sylwetką, bowiem udało jej się zrzucić ponad 30 kg!

Pytacie się co mnie skłoniło - widok własnej osoby w lustrze niby się akceptowałam, niby lubiłam Agnieszkę z odbicia w lustrze, a jednak coś było nie tak, zakupy w sklepie z ubraniami gdzie za każdym razem słyszałam NA PANIĄ NIE MA ROZMIARÓW doprowadzały mnie do szalu wręcz do płaczu 😉ale tak naprawę sama byłam sobie winna. Wolałam siedzieć przed telewizorem z chipsami i butelka słodzonego napoju narzekając jak Ja to mam źle [...]. Dziś już widzę się w lustrze taką Siebie jaką chcę widzieć i w każdym sklepie są na mnie rozmiary - pisała niedawno Agnieszka.