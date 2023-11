Afery z "Kuchennymi rewolucjami" w Katowicach ciąg dalszy. Przypomnijmy, że Magda Gessler pojawiła się w małym bistro w "La Papilon Noir" w Katowicach i została wyrzucona z restauracji przez właścicielkę Justynę. Do oficjalnej kolacji nie doszło, a kobieta musiała zamknąć swoje francuskie bistro. Po emisji odcinka była właścicielka zarzuciła, że montażu zostały wyrzucone straszne obelgi po jej adresem.

Co na to Magda Gessler?

Jeszcze przed emisją odcinka resturatorka uprzedziła, że ten odcinek będzie mocny.

Kochani... zawsze trzeba dobrze ocenić sytuację... mieć dystans... ludzie są różni. No cóż, tak jak u lekarza... trzeba próbować pomóc... dziś wieczór oglądajcie, "to się w głowie nie mieści”". 21.30 TVN".

A teraz?

Coz .... pani lubi sie i to promować masochistycznie nic dodać nic ująć nie przebiera w środkach - napisała na pytanie Internautów czy to prawda co napisała właścicielka.