Pomimo niezbyt miłej atmosfery Magda Gessler doszła do porozumienia z Justyną. Niestety, tuż przed kolacją wydarzyło się coś zaskakującego. Właścicielka, która miała wyjść na chwilę do sklepu po brakujące produkty do kolacji, zniknęła na kilka godzin.

Opóźniłaś kolację o 2 godziny. Przyszłaś wypindrzona, kiedy miałaś zająć się pracą. Nie szanujesz mnie i mojego czasu i ważniejsze jest dla ciebie, żebyś się przebrała - mówiła Magda Gessler.

Justyna była bardzo zdenerwowana takim przyjęciem.

Dobra, kolejny cyrk. Róbcie swoje Muppet show, ja mam dość.

Właścicielka wyszła i wsiadła do samochodu, gdzie rozmawiała z pewnym mężczyzną.