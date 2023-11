3 z 6

Pamela i Mateusz z Fit Lovers nie zawsze wyglądali perfekcyjnie. Choć nigdy nie borykali się z problemem nadwagi, ich nawyki żywieniowe dalekie były od ideału.

- Moją bolączką było częste niedojadanie, duża ilość napojów energetycznych oraz wybieranie mało wartościowych źródeł pożywienia. Trenowałem, ale nie miałem wiedzy na temat właściwego jedzenia. Przemęczałem się, mój organizm nie regenerował się tak, jak powinien. Ponadto miałem non stop problem z trądzikiem - zdradził w jednym z wywiadów Mateusz Janusz.

Z kolei Pamela Stefanowicz uwielbiała podjadać między posiłkami. Czekolada, bakalie, owoce - to było to, co kochała najbardziej. W pewnym momencie para zaczęła jednak zgłębiać wiedzę z zakresu dietetyki. Fit Loversi testowali na sobie różne rozwiązania, aż w końcu poznali swoje organizmy do perfekcji. Dzięki temu udało im się nie tylko pięknie wyrzeźbić ciała, ale również odzyskać zdrowie. Pamela i Mateusz nie chcieli jednak zachować tej wiedzy tylko dla siebie. Para postanowiła podzielić się nią z innymi, którzy tak jak oni borykali się z problemami z żywieniem. Tak właśnie powstał blog, a potem Instagram o nazwie Fit Lovers, który otworzył im drzwi do popularności.