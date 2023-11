2 z 8

Przypominamy, że Piotr po pierwszych randkach do swojego domu zaprosił - Emilię, Kasię i Monikę. Już po kilku dniach odpadła Emilia, Kasia nie chciała być w tym programie bez niej, więc też odeszła. Piotr został z Moniką, ale między nimi nie zaiskrzyło, dlatego rolnik zadzwonił do Kasi, która napisała do niego list, ale nie pojawiła się na pierwszych zdjęciach do show. Między parą szybko zaiskrzyło, Piotr odrzucił Monikę, związał się z Kasią. Pojawiły się podejrzenia, że para znała się wcześniej skoro tak szybko się ze sobą związała. Co na to Piotr?

Jak mogła być Kasia podstawiona, skoro napisała list do programu, macie go w redakcji. Dwie dziewczyny wyjechały w ciągu jednego dnia, do Moniki nic nie czułem, dlatego zadzwoniłem do Kasi. Była szansa, żeby poznać się realnie, pierwszy raz spotkaliśmy się dopiero na planie show - powiedział Piotr.

Czy teraz Piotr i Kasia planują ślub?