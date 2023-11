Już dziś wielki finał 4. edycji „Rolnik szuka żony”. Nie da się ukryć, że to najbardziej emocjonujący sezon w historii tego programu. Wokół kandydatek na żony i samych rolników powstało mnóstwo kontrowersji, wśród których jedną z najgorętszych jest związek Piotra i Kasi. Fani „Rolnik szuka żony” nieustannie podejrzewają, że para znała się przed udziałem w show. W sieci nie brakuje podejrzliwych komentarzy.

Nie ogarniam w ogóle zasad tego programu. Totalna pomyłka ta edycja. A w przypadku Piotra i tej kobiety to już całkiem nie... Wybiera 3 kobietki, w trakcie pojawia się kolejna i nagle totalne zauroczenie - piszą Internauci.

Teraz reżyser „Rolnik szuka żony” odniósł się do zarzutów!

W końcu reżyser programu postanowił udzielić jasnej odpowiedzi na podejrzenia widzów. W rozmowie z serwisem Interia powiedział:

Według nas gdyby się znali, mieliby już związek. Po co przychodzić do programu? Poznawanie się przed kamerami jest trudne. Zdjęcia kończą się o godz. 19-20. Potem uczestnicy mają czas dla siebie. Większość naprawdę ciekawych rzeczy dzieje się poza kamerami. Niestety... Chcielibyśmy widzieć, co tam się dzieje! - powiedział Konrad Smuga w rozmowie z portalem Interia.