Filip Chajzer popularność zdobył dzięki materiałom realizowanym dla "Dzień Dobry TVN", a jego najgłośniejszym reportażem był ten ośmieszający blogerów, który szybko stał się hitem sieci. Potem reporter wziął na warsztat jeszcze kilka innych zawodów, co nie zawsze kończyło się dla niego dobrze. Przypomnijmy: Fotoreporterzy wkurzyli się na Chajzera. Teraz próbuje to odkręcić

Dziś Filip był gościem Kuby Wojewódzkiego. Showman od początku programu nie unikał nawiązań do sławnego ojca dziennikarza, Zygmunta Chajzera. To jednak nie robiło większego wrażenia na Filipie, a przynajmniej nie dawał tego po sobie poznać. Przy okazji dowiedzieliśmy się w końcu, ile lat naprawdę ma "młody" Chajzer. Do tej pory informacja ta nie była ogólnie dostępna, a internauci dociekali prawdziwego wieku gwiazdora DDTVN.



Ludzie najczęściej dają mi tak około 45. A tak naprawdę mam 29 lat - wyznał Chajzer.

Musimy przyznać, że jesteśmy nieco zaskoczeni. Kuba zresztą też nie ukrywał zaskoczenia, ale nie powstrzymało go to od poruszenia jeszcze jednego, wydawałoby się wstydliwego tematu. Okazuje się, że Chajzer często sam robi sobie makijaż np. w samochodzie w drodze do pracy.



No tak, zdarza się. Jak jadę z kamerą w teren to nie, ale jak robimy jakiś poważniejszy wywiad to zdarza mi się przypudrować - przyznał.

Wojewódzki pokazał też zdjęcie z dzieciństwa Chajzera, gdy miał jeszcze długie włosy. Oglądaliście dzisiejszy odcinek?

Filip Chajzer zajada się sushi na imprezie: