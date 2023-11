Co czułeś, kiedy pan Janusz Walędzik, dziś 88-letni powstaniec warszawski, dzięki twojemu reportażowi dostał mieszkanie?

Trafiłem na ten temat kompletnie przez przypadek. To historia powstańca, który poszedł walczyć w wieku 13 lat. Dzisiaj dzieci z tej samej szkoły, do której on chodził przed wojną i w trakcie okupacji, które są dokładnie w tym samym wieku, co wtedy pan Janusz, opiekują się nim. Codziennie razem jedzą obiad. Niesamowita historia. Niestety okazało się, że pan Janusz mieszka w 12-metrowym mieszkaniu na Pradze, w którym nie ma ogrzewania i łazienki. Pomyślałem sobie: „Do cholery jasnej, przecież ten człowiek biegał z karabinem, byśmy my mogli dziś żyć w wolnym kraju!”. Wyobraź sobie, że jak puściliśmy ten materiał w „DD TVN”, to 10 minut po jego emisji zadzwonił do mnie burmistrz Woli i powiedział: „Mam dla niego mieszkanie”. Takie sytuacje rozkładają mnie na łopatki.