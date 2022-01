"Farma": Fryzjer, tancerz i bizneswoman poradzą sobie na wsi? Powalczą o 100 tysięcy!

Nowym uczestnikiem "Hotelu Paradise" w TVN 7 został 23-letni Łukasz „Blondino” Książkiewicz! Już w swoim pierwszym odcinku chłopak sporo namieszał. Ale czy zyska sympatię pozostałych uczestników? O tym przekonamy się wkrótce. Wiadomo jednak, że Łukasz na pewno podbije serca widzów. To wulkan energii! Gorące zdjęcia Łukasza z "Hotelu Paradise" Łukasz ma świetne, wysportowane ciało. Kocha śpiewać, ale to taniec wydaje się być jego największą pasją. Singiel od dwóch lat. Książkiewicz jest zawsze uśmiechnięty i bije od niego pozytywna energia. To widać też na jego Instagramie. Na razie śledzi go tam tylko 4 tys. osób, ale po "Hotelu Paradise" na pewno zyska nowych fanów! My przejrzeliśmy jego najgorętsze zdjęcia! Łukasz często pokazuje się bez koszulki, zwłaszcza podczas dalekich podróży! Łukasz dba o formę! Recepta na taką muskulaturę? Ruch! Siłownia, taniec, tenis... Jak czytamy na tvn.pl jego motto to: „Prawdziwym wolnym człowiekiem jesteś dopiero wtedy, kiedy nie będziesz zastanawiał się co pomyślą inni". Łukasz kocha taniec. Tańczy dosłownie wszędzie - w tetrze, w pracy, na parkingu. Fani są pod wielkim wrażeniem jego kocich ruchów! Blondino na pewno podbije tym serca fanów, ale pewnie też uczestniczek programu "Hotel Paradise"! Trzymacie za niego kciuki? Wyświetl ten post na Instagramie. ...María, María, María..😈🤴 KING @maluma baby 🤙👨‍🎤 Music: @maluma @gims - Hola Señorita Video: @sopell2 @davflorinc * * * #poznan #dancer...