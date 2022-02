"Farma": To będzie sądny tydzień w programie! Dziś odpadnie kolejny uczestnik

Narastające konflikty na "Farmie" zaskoczyły widzów! Sytuacja robi się coraz ostrzejsza i zaczęła się prawdziwa gra, w której dotychczasowe pakty i przyjaźnie przestają mieć znaczenie. Fani programu są oburzeni po ostatniej kłótni Karola Da Costy i "Zimy". Choć Farmer Tygodnia przyznał się do błędu, nie mógł liczyć na pełne wsparcie ze strony Karola... Kłótnia Karola i "Zimy" w programie "Farma" podzieliła internautów! Pierwsza edycja "Farmy" dobiega końca, a między uczestnikami robi się coraz goręcej! Kłótnie i przeciąganie liny między Moniką i "Zimą" a Karolem Da Costą trwa w najlepsze. Była policjantka nie ukrywa już, że robi wszystko, by Karol odpadł, a tymczasem niektórzy uczestnicy podejrzewają, że ona sama nie jest do końca szczera i sama też coraz ostrzej gra. Kiedy okazało się, że Jakub "Zima" Zimowski nie do końca zrozumiał zadanie przekazane przez Szymona i nie mają szansy na całą nagrodę. "Zima" mimo wszystko zdecydował się dokończyć zadanie, choć Karol Da Costa mówił wprost, że to nie ma sensu, bo i tak nie otrzymają nagrody. Fakt, że podburzał innych, by zrezygnowali z wykonywania zadania i sam nie współpracował, doprowadziło do kolejnej kłótni. Internauci są oburzeni zachowaniem uczestników i zaczynają opowiadać się po jednej ze stron konfliktu. Większość popiera "Zimę", który nie myślał tylko o nagrodzie, ale również o zwierzętach. I mimo wszystko sam wziął się do pracy i ukończył zadanie, choć nie w wyznaczonym czasie: Zima nie liczył na nagrodę tylko o zwierzętach by nie były głodne🤗 Zima popsuł ale stara się naprawić. Szacun Zima trochę zawalił sprawę, ale chce z niej wyjść z honorem i to się chwali. A Król...