Dotychczas uchodzili za ulubieńców i faworytów obecnej edycji miłosnego formatu "Love Island". Ostatnie odcinki miłosnego show jednak diametralnie zmieniły postrzeganie tej dwójki. Fani więc już doskonale wiedzą, kto ma największe szansę na wygranie - zarówno miłości, jak i nagrody pieniężnej. Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Love Island": Rafał i Asia podpadli widzom tuż przed finałem

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie emocje na Wyspie Miłości sięgają zenitu. Wszystko przez to, że wielki finał zbliża się równie wielkimi krokami, a sami zainteresowani coraz bardziej to odczuwają. Szczególnie że do finałowego odcinka doszły trzy, skrajnie różne pary - Rafał i Asia, Zuzia i Jarek oraz zupełnie niespodziewany duet - Patrycja i Robert. Bez wątpienia to właśnie tuż przed finałem na światło dzienne wychodzi najwięcej dram. Ostatnio na jaw wyszła prawda o Robercie z "Love Island". Jak się okazało, ten wcale nie jest taki spokojny, na jakiego się promuje. Tymczasem z kolei uwagę widzów przyciągnęła para Rafała i Asi. Nie bez powodu.

Dotychczas to właśnie ta dwójka była ulubieńcami fanów. W minionych odcinku jednak coś się zmieniło. Fani "Love Island" byli rozczarowani Rafałem, kiedy ten nie wykazał zrozumienia względem Jarka. Teraz, kiedy byliśmy świadkami finałowej randki, widzowie twierdzą, że ta nie była autentyczna oraz, że uczucie Asi i Rafała nie jest szczere:

Jakoś mi to ich wyznanie nie wydaje się szczere… to już bardziej bym wierzyła w za*ebałem się w tobie… Adriana niż to

Po tym jak Rafał pokazał się ostatnio - jestem na nie

Rafała lubiłam ale stracił w moich oczach. Oboje przyszli tam po kasę

Ponadto widzowie "Love Island" widzą już, kto wygra. Według nich największe szanse ma Zuzia i Jarek:

Rafał zaorał się 5 minut przed finałem. Dzięki temu, wygra na bank Zuza i Jarek

Najbardziej sztuczny filmik z wszystkich 3… Zuzia Jarek- autentyczność, swoboda, miłość, Patrycja i Robert czułość, spokój, wrażliwość, a tu? nie ma emocji.

No Rafałku jak się koło tyłeczka pali, to pokazałeś swoją prawdziwą Twarz. Jarek naprawdę jest Szczery i zasługuję na wygraną

Wy też sądzicie, że finał będzie należeć do Zuzy i Jarka?

