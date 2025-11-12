Karolina i Maciej, uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", od początku napotykali trudności w budowaniu relacji, a w ich małżeństwie szybko pojawiły się problemy w komunikacji. Niezbędna była nawet interwencja ekspertki. Ich różnice charakterów i oczekiwania wobec małżeństwa szybko zaczęły prowadzić do napięć. Kulminacja przyszła w najnowszym odcinku kontrowersyjnego eksperymentu TVN, gdzie Karolina w emocjonalnym wyznaniu przed kamerami ujawniła prawdziwy stan swojego małżeństwa. Takiej afery między nimi jeszcze nie było.

Karolina ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" o kryzysie w jej małżeństwie

W trakcie rozmowy z produkcją Karolina Bonowicz przyznała, że relacja z Maciejem negatywnie wpływa na jej zdrowie psychiczne i fizyczne. Uczestniczka wyznała, że przestała spać, trzęsły się jej ręce i często odczuwała bóle brzucha.

Powoli przerasta mnie ta relacja i to takie... no właśnie. Brak szczerych intencji. Kiedy przyszedł moment stop? Gdy organizm przestał funkcjonować. Gdy piję herbatę, trzęsą mi się ręce, kiedy boli mnie co chwilę brzuch, kiedy nie mogę spać i kiedy czuję się nie fair. I gdy czuję, że ktoś wobec mnie jest nie fair. Przyszedł po prostu moment 'stop'. (...) Ja chcę zacząć normalnie oddychać, spać, funkcjonować i nie stresować się powrotem do domu - powiedziała wprost Karolina przed kamerami

Karolina ze „ŚOPW” ujawnia kulisy manipulacji Macieja

W emocjonującej scenie 11. odcinka Karolina postanowiła przerwać milczenie i skonfrontować się z Maciejem. Rozmowa szybko przerodziła się kłótnię, Karolina oskarżyła męża o kreowanie fałszywego wizerunku ich małżeństwa.

Nie wiem, jak to się stało, że ja dałam się wciągnąć w takie pozorowanie. (...) Maciej od początku sugerował, że trzeba się dobrze pokazać, żeby nas dobrze pokazali - przyznała otwarcie

Według Karoliny, Maciej od początku sugerował, że powinni "dobrze się pokazać", unikać trudnych tematów przed kamerami i prowadzić trudne rozmowy poza nagraniami.

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprzecza zarzutom Karoliny

Maciej Kubik stanowczo zaprzeczył słowom żony. Twierdził, że nigdy nie unikał rozmów nawet na trudne tematy ani nie namawiał do udawania przed kamerami.

Nie zarzucaj mi takich rzeczy. Jestem gotowy do rozmowy z Tobą w każdym momencie

Jednak w trakcie dyskusji sam przyznał, że "może raz" użył sformułowania odnoszącego się do tego, jak zostaną pokazani w programie: "Jak mnie pokażą". To tylko dolało oliwy do ognia.

Internauci w ostrych słowach podsumowują Macieja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Internauci są poruszeni kłótnią Macieja i Karoliny. Większość komentujących pisze wprost, że Karolina w końcu zdemaskowała Macieja. Niemal wszyscy jednogłośnie podkreślają, że ta para ze sobą się po prostu męczy.

Pięknie go zdemaskowała, taki typ, że się będzie zapierał a w środku się trzęsie bo grunt się wali pod nogami. Brawa dla tej dziewczyny

On chce być idealny, perfekcjonista, wszyscy muszą go widzieć jak najlepiej, a pod tym wszystkim kryje się inna osoba. Nie dziwię się, że cieszyła się iść do pracy, bo po prostu się z nim męczy, ale też nie jest i ona idealna !

BRAWO Karolina !!!! Pięknie go obnażyłas!!!!

Dziewczyna się odważyła i powiedziała na głos przed kamerami o tym jak poza on próbuje zmanipulować. Myślał że wykreuje swoją osobę na nieskazitelną i dlatego poza kamerami kazał jej się tak zachowywać, współczuję, Karolina dobry człowiek to czuć od początku i się bala przez to przebić. Nie wiem po co on do tego programu poszedł ale napewno nie po miłość. Dziewczyno, brawo dla Ciebie, trzyma kciuki i wiedz że dobrze robisz bo byłoby tylko gorzej zostałaś stłamszona ale wychodzisz z tego na szczęście! Niestety trafił się typ narcyza i nie licz że on przyzna kiedykolwiek że cokolwiek zrobił źle.

Inni bronią Macieja i sugerują, że Karolina była zła na Macieja i chciała się na nim odegrać za aferę przed ekspertką.

Nie wiem czy ktoś oglądał to od początku. To ta laska powiedziała przy pani psycholog że jej zależy co ludzie powiedzą w tv. Ona wg mnie ma coś z głową i to ona gra tutaj. Nie wiem czy tylko ja to widzę. To on nawet powiedział w tv że ona nie chce gadać przed kamerą i dziwnie się zachowuje jak kamery są. To ona udaje

Mam to samo, a ta jej histeria, choroby coś strasznego, ja współczuję facetowi.

Ona to manipulatorka, jest wściekła, że powiedział wtedy na nią przy Pani psycholog, wręcz mściwa. Jasno mówił, że zmienia się przy kamerach, teraz się zemściła

Sądzicie, że para jest na prostej drodze do rozwodu?

