Ostatnimi czasy Maciej zarzucił swojej żonie, że przed kamerami zachowuje się zupełnie inaczej niż na co dzień. Mężczyzna stwierdził, że Karolina jest „małomówna, ospała i niechętna do rozmów”, a jego słowa wywołały prawdziwą burzę – zarówno w programie, jak i wśród widzów.

Kłótnia Karoliny i Macieja

Wizyta psycholożki Zuzanny Butryn skończyła się napiętą atmosferą, a po jej wyjściu między małżonkami doszło do kłótni.

Finalnie z tego spotkania wyszła duża awantura (...). Czuję na pewno zakłopotanie całą tą sytuacją. Nie wiem, czy zachowałbym się jeszcze raz w ten sposób – przyznał Maciej przed kamerami.

Karolina bardzo przeżyła całą sytuację. Jak wyznała, stres był tak silny, że doprowadził u niej do krwotoku z nosa, który – jak twierdzi – został całkowicie zignorowany przez męża.

Siedząc na kanapie i słysząc, że 'mam nastroje', czułam się zupełnie niezrozumiana. (...) Myślę, że Maciej chce mieć wszystko pod kontrolą, łącznie ze mną i moimi reakcjami – mówiła ze łzami w oczach uczestniczka.

Czy jest jeszcze szansa na miłość?

Choć kłótnia była poważna, para nie zamierza się poddawać. Po krótkim wyjeździe Karoliny znów można było zobaczyć ich razem – przytulonych, spokojniejszych i pełnych nadziei.

Czuję ją, jej osobowość, jej odwagę i wartości. To są cechy kobiety, którą chciałbym mieć u swojego boku – wyznał Maciej.

Internauci nie pozostawili na Macieju suchej nitki

Po emisji odcinka w sieci zawrzało. Widzowie nie kryli emocji, a komentarze pod oficjalnymi postami programu są wyjątkowo ostre:

Aż mnie boli, jak patrzę, jak oni się ze sobą męczą. On ewidentnie jest dla zasięgów.

Typowy narcyz – tylko on ma rację, tylko on ma coś mądrego do powiedzenia.

Oglądając tego Pana mam wrażenie, że jak kamerzysta wychodzi to on zaczyna być całkiem inna osobą, facet zachowuje się jakby grał w paradokumencie, a nie był w programie o miłości.

Niektórzy jednak trzymają za parę kciuki i wierzą, że uda im się odnaleźć wspólny język mimo trudnych początków.

