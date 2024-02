Jeszcze niedawno wszyscy rozpisywali się o związku Sandry Dorsz z Mateuszem z "Love Island". Jak wiadomo jednak, relacja ta nie przetrwała próby czasu. Czy modelka ponownie jest zakochana? Zapytaliśmy o to samej zainteresowanej. Koniecznie poznajcie jej odpowiedź!

W minionym sezonie "Love Island" byliśmy świadkami rodzącej się relacji Sandry z Mateuszem. Para doszła do samego finału, a tuż po jego zakończeniu próbowała budować związek także poza kamerami. Szybko jednak okazało się, że ta dwójka nie nadaje na tych samych falach. Ostatnio z kolei wszyscy mówili o tym, że Mateusz z "Love Island" związał się z prowadzącą, Karoliną Gilon. A jak wygląda miłosna sytuacja modelki? Czy jej serce także jest zajęte? Zapytaliśmy ją o to!

