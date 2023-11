Nie wszyscy byli zachwyceni tym, że zamiast zwykłych odcinków "Milionerów", producenci pokazali odcinki z udziałem gwiazd.

nie da sie ogladac, wszystko ustawione, poziom zalosny

Odcinków specjalnych nie da się oglądać, ani to śmieszne, ani interesujące - zmieniam kanał…

Żenujący jest dzisiejszy odcinek. Poziom dedukcji pani Soni sięga…

Typowy odcinek specjalny - żenada, żenada i jeszcze raz żenada.

Soni wydaje sie ze jest zabawna , bezsensowne gadanie przez pol programu

Sorrryyy ale żenada....ten odcinek to pomyłka...rozumiem że to "gwiazdy " i cel bardzo szczytny i że ma być to zabawa ale nie da się tego oglądać....to udawanie że nie znają odpowiedzi na tak proste pytania jak mikser planetarny.... Ale w sumie najważniejsze aby fundacja dostała kasę na dzieciaki