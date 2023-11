Fani już wiedzą, kogo wybierze Waldemar z „Rolnik szuka żony”. Będzie zwrot akcji?

Rozwój wydarzeń w obecnej edycji „Rolnik szuka żony” nabiera zaskakującego tempa. Widzowie są świadkami niespodziewanych zwrotów akcji i równie ciekawych relacji między bohaterami show i ich kandydatami i kandydatkami. Niebawem jednak przyjdzie czas na ważne, życiowe decyzje. Którą z kandydatek wybierze Waldemar? Fani zdają się już znać odpowiedź na to pytanie!

Advertisement MPU article

Fani są pewni wyboru Waldemara z „Rolnik szuka żony”

Waldemar to 41-letni rolnik, który zdecydował się poszukać miłości na całe życie w hitowym show TVP. Choć uczestnik już na początku wywołał niemałe kontrowersje, gdy wyszło na jaw, że koresponduje z kobietą spoza programu, ostatnio mężczyzna skłania się ku wyborowi jednej z wybranek – Doroty lub Ewy.

Waldemar z „Rolnik szuka żony” nie ukrywał, że waha się w kwestii wyboru partnerki. Po tym, jak do domu pojechała Anna, o względy rolnika walczą Ewa i Dorota. Która z nich zostanie w sercu rolnika na dłużej? Teraz, gdy w sieci pojawił się zwiastun kolejnego odcinka show, internauci nie ukrywają swoich teorii na temat decyzji Waldemara!

Może Waldi jednak zaskoczy wszystkich i wybierze Dorotę

Myślę, że Waldi zdecyduje się jednak na tą nieznajomą, z którą to niby zerwał dwa odcinki temu …

Podejrzewam, że Waldemar podziękuje Dorocie, Ewa sama się wycofa, a Waldemar zwiąże się z jeszcze inną dziewczyną, niż ta ujawniona, z którą pisał poza programem

Instagram Embed

url: https://www.instagram.com/p/CzkBVhqoHUr/

Zobacz także: Agnieszka z „Rolnik szuka żony 10” zdradziła, jaką podejmie decyzję! Wyjawiła za dużo?

Co ciekawe, spekulacje fanów „Rolnik szuka żony” zdaje się podsycać również sam Waldemar, który dopiero co opublikował na Instagramie zdjęcie z tajemniczą kobietą. Rolnik nie zdradził jednak, kim jest jego wybranka. Czy jest to któraś z kandydatek z show? To okaże się już niebawem!

Próbka mojego szczęścia z wyjątkową dla mnie osobą - napisał na Instagramie Waldemar z ''Rolnik szuka żony''.

Czy Waldemar z „Rolnik szuka żony 10” faktycznie znajdzie w programie miłość na całe życie? A może, jak sugerują niektórzy, rolnik potwierdzi związek z kimś zupełnie innym? Jedno jest pewne – emocji w kolejnych odcinkach show TVP zdecydowanie nie zabraknie!

Advertisement MPU article

Zobacz także: Waldemar z „Rolnik szuka żony 10″ oburzył się podczas tańca z Ewą! Padły mocne słowa

Facebook @Rolnik szuka żony TVP