Kandydatka Artura z 10. edycji "Rolnik szuka żony" opublikowała kolejne zdjęcie, które pozwala sądzić, że znalazła już miłość. W programie Artur od początku nie ukrywał, że decyduje między Sarą a Olą, tymczasem Blankę traktuje jako dobrą koleżankę. Teraz Blanka zaskakuje zdjęciem bukietu czerwonych róż. Czyżby była pierwszą osobą, która po programie już znalazła swoją drugą połówkę? Zobaczcie to zdjęcie!

Reklama

Kandydatka Artura z "Rolnik szuka żony" 10 jest zakochana?

W 10. edycji "Rolni szuka żony" emocji nie brakuje, głównie za sprawą Waldemara i jego kontaktami poza programem. Tymczasem jedna z kandydatek Darka sama rozważa opuszczenie jego gospodarstwa, a z kolei Blanka zaproszona do gospodarstwa przez Artura nie ukrywa, że program pomógł jej znaleźć miłość. Czyżby chodziło o rolnika? To wydaje się mało prawdopodobne, bo Artur ma inne faworytki, a internauci nie mają wątpliwości, że to właśnie Blanka jako pierwsza opuści gospodarstwo. Wygląda na to, że udział w programie mimo wszystko był dla Blanki owocny i nie tylko zyskała popularność, ale znalazła też miłość. Tylko spójrzcie na ten zjawiskowy bukiet czerwonych róż...

Blanka z "Rolnik szuka żony" Instagram @blanka.swiercz

Zobacz także: Afera z udziałem Waldemara z "Rolnik Szuka Żony". Paweł Bodzianny przyznał się do podobnej sytuacji

W mediach społecznościowych Blanka publikowała też zdjęcie w wieczorowej stylizacji. Być może kandydatka Artura taki kobiecy look wybrała właśnie na randkę z ukochanym. Sądzicie, że Artur stworzy relację z Sarą lub Olą? Rolnik nie ukrywa, że to właśnie, którąś z nich widzi u swojego boku.

Blanka z "Rolnik szuka żony" Instagram @blanka.swiercz

Reklama

Zobacz także: Internauci już wiedzą, kto pierwszy opuści program "Rolnik szuka żony" 10!? "Odjedzie jako pierwsza"