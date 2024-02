Ewel0na doskonale znana z "Warsaw Shore", po udziale w programie "Królowa przetrwania" postawiła na wizerunkowe zmiany. Tymi pochwaliła się za sprawą Instagrama. Jej fani nie ukrywają, że ta zmiana ewidentnie przypadła im do gustu. Jak prezentuje się kontrowersyjna gwiazda? Sami zobaczcie!

"Królowa przetrwania": Ewel0na zaszalała z metamorfozą

Nie da się ukryć, że Ewel0na w naszych rodzimych mediach obecna jest od dłuższego czasu. Popularność zapewnił jej udział w imprezowym i kontrowersyjnym show MTV "Warsaw Shore". Wówczas Ewel0na nie tylko imprezowała do upadłego, ale także nawiązywała liczne relacje na naszych oczach. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a także wygląd samej zainteresowanej. Ewel0na. Z "Warsaw Shore" przeszła konkretną metamorfozę. Jak się okazuje, ta wciąż lubi zmiany!

Ewel0na na pokazie programu Królowe Przetrwania Fot. Piotr Molecki/East News, Piotr Molecki/East News

W nowym, głośnym programie "Królowa przetrwania", Ewel0na pokazała się w zupełnie odmienionym wizerunku. Wówczas uwagę zwróciły jej ogniste, czerwone, przedłużane włosy. Jak się okazuje, te to już przeszłość, ponieważ bohaterka show postanowiła wrócić do korzeni i postawiła na... powrót do ciemnych włosów! Właśnie w takiej wersji poznaliśmy ją lata temu w "Warsaw Shore"!

Ewel0na z Królowych przetrwania Instagram @ewel0na

Jej fani są zachwyceni taką zmianą:

Zdecydowanie czarne, podkreślają charakterek

Czarna mamba

Czarny zdecydowanie, ten wypłowiały rudy był okropny

Ewidentnie lepiej w czarnym

A Wam jak się podoba?